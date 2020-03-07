Разработан уникальный тест, определяющий коронавирус за 29 минут

Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило тест-систему, позволяющую получить результаты диагностики коронавируса за 29 минут.

По данным информационного агентства Chine, ее разработала группа ученых во главе со специалистами Сямыньского университета.

Систему можно применять для диагностирования клинических и предполагаемых случаев заражения, а также для скрининга групп высокого риска. Тестирование прошло испытания в больницах китайского города Ухань.

Коронавирус Кадр из видео

Соответствующий метод был также одобрен в Европейском Союзе. Три набора тест-системы уже отправили в страны Евросоюза, в том числе в Италию, Австрию и Нидерланды.

Медики провели клинические испытания в больницах городе Ухань, который является очагом распространения Covid-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек. Скончались 143.

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