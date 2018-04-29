Лет десять назад было интересно наблюдать, как публика тянулась к Московии потому, что там завелись шальные деньги, а тратили их те, кто был на виду – широкими жестами и не считая. Ведь никто из наших соотечественников не решился бы посмотреть, как живут россияне в Костромской области, например, или в степном поселке под Астраханью. Видели тех, кто вываливался по пояс из телевизора и на весь французский горный курорт кричал: "У кого меньше миллиарда – вон отсюда!". А еще видели тех, кто демонстративно "сорил деньгами в Египте", а потом – в последний день — набивали чемоданы фруктами, полотенцами, тапками, мылом и всем, что попадалось под руку.

Вот такие богатеи генерировали эффект "шальных денег", который с успехом впитывали соседи, которых судьба не наградила ни газом, ни нефтью, ни золотом, в конце концов. Что интересно, длилось это безобразно долго и многие вжились в свои роли. Одни в роль богатея с бездонными карманами, другие – в роль тех, кто сможет оказать услуги для того, чтобы зачерпнуть из этих карманов как можно больше разноцветной валюты.

Но фокус в том, что такие замечательные фестивали не могут длиться долго. Работает эффект маятника и если он смог качнуться далеко в одну сторону, то его обратное движение просто неизбежно. Причем, чем сильнее он отклонился в сторону, тем сильнее качнет его в другую.

Ситуация разрешается двумя основными путями. Либо у руководства страны, хватает мудрости направить ресурсы на развитие экономики и балансировать доходы населения, чтобы не возникало масс недовольной публики, либо этой мудрости не хватает, и руководство гребет под себя со все большей жадностью, вымывая средства остальной части населения до нищенского состояния, вот тогда-то маятник все и уравновешивает. Жрали много, сладко мили? Отлично, помните, что такое голод? Кто не помнит – учим по новой. Друзья РФ по этому несчастию, могли бы много и подробно рассказывать на эту тему, самых чудесных историй.

Правда, чучхеисты уже даже рассказывать ничего не будут потому, что поколения их предков записали это в гены. Это прекрасно видно по среднему росту северокорейцев. А вот венесуэльцы вполне могут рассказать свежие романы "Битва за хавчик", например или "Ода макаронам". Но мы уже отметили выше, что все слишком вжились в свои роли и просто не верят, что блюдо "студень из лошадиных мослов" уже на подходе.

Однако это – их дело и нам это не интересно. Куда интереснее происходят процессы в среде тех лиц, которые в свое время решили "припасть к источнику". Дело в том, что их невыносимая любовь к Московии, обусловлена именно возможностью вытрушивания оттуда денег. Они чутко улавливают изменение ситуации, быстро соображая, что русло этого потока начинает пересыхать. Это видно по разным признакам и что более важно – по динамике нарастания все новых и новых звоночков. Для нас показателем является неспособность в полном объеме финансировать любимые Путиным игры в солдатики. Еще совсем недавно, кадровые военные и наемники, зарабатывали очень приличные деньги на войнах в Украине и Сирии, а планы простирались уже на Ливию и другие африканские страны. И все это осуществлялось силами "добровольцев", то есть лиц, которые сознательно выбрали способ зарабатывания денег, посредством убийства иностранных граждан за пределами РФ. Причем, желающих повоевать в РФ меньше не становится, а потому, продвигаемое решение о постепенной замене высоко оплачиваемых военных на солдат срочной службы, носит сугубо финансовый характер. Этот маркер просто лучше заметен из Украины, а те, кто находится в РФ, наблюдают другие, нам незаметные признаки изменения ситуации.

В связи с этим, наша редакция начала получать сообщения от украинцев, находящихся в оккупированном Крыму и части Донбасса о том, как уже они накушались "русского мира". Причем, пишут именно "разочаровавшиеся", поскольку в конце таких посланий, они как один пишут о цветах и хлебе с солью, которыми намерены встречать ВСУ. Это – кардинально отличается от "наших", волею судеб оставшихся в оккупации. У тех – совсем другая программа, на этот случай. Мало того, уже есть звоночки от "заробитчан", которые описывают мерзость, которую они наблюдают в РФ и о том, что собираются возвращаться в Украину.

Мы не имеем иллюзий по поводу этого контингента, поскольку ни в 2014, ни в 2015 году эти мысли их не посещали, а процесс пошел только после нового года. Но в любом случае, даже такие послания говорят о том, что в Залесье уже пошли изменения, которые всполошили самую чувствительную прослойку общества и это не может не радовать.