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Размером с человека: у берегов Британии засняли гигантского морского монстра. Фотофакт

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Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.

Фото медузы выложила в Twitter ныряльщица Лиззи Дейли.

"Вчера в честь окончания "Недели дикого океана" мы ныряли в районе Фалмута и наткнулись на эту гигантскую бочковую медузу!" — написала Дейли.

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Гигантская медуза

Гигантская медуза

Twitter Лиззи Дейли

Бочковая медуза является самой крупной из тех, которые обитают в британских водах. Данный вид может весить до 35 кг, но для человека совершенно не опасен.

Как сообщал OBOZREVATEL, любимые туристами "райские острова" атаковали сотни ядовитых медуз.

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Место
Великобритания
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да и раньше таких видели это не новость
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