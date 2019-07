Размером с человека: у берегов Британии засняли гигантского морского монстра. Фотофакт

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.

Фото медузы выложила в Twitter ныряльщица Лиззи Дейли.

"Вчера в честь окончания "Недели дикого океана" мы ныряли в районе Фалмута и наткнулись на эту гигантскую бочковую медузу!" — написала Дейли.

Бочковая медуза является самой крупной из тех, которые обитают в британских водах. Данный вид может весить до 35 кг, но для человека совершенно не опасен.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV