Размазывал фекалии и грубил: обнародованы шокирующие детали об Ассанже

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого задержали в Лондоне после семи лет его "мытарств" в посольстве Эквадора, психически не здоров.

Такое заявление сделала министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо, передает The Associated Press. Она уточнила, что это проявляется в агрессии к окружающим.

В частности, Мария Паула Ромо утверждает, что основатель WikiLeaks, среди прочего, размазывал фекалии по стенам посольства.

Джулиан Ассанж

В свою очередь президент Эквадора Ленин Моренко назвал Ассанжа неблагодарным и "несчастным хакером", который плохо относился к должностным лицам посольства.

Утром 12 апреля стало известно, что соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа также задержали в Эквадоре. Он пытался улететь в Японию.

По словам главы эквадорского МВД, задержанный — шведского происхождения. Он жил в республике и поддерживал тесный контакт с бывшим руководителем внешнеполитического ведомства Рикардо Патиньо. Есть сведения, что попавший в руки полиции человек несколько раз выезжал с главой МИД в Перу, Испанию и другие страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джулиана Ассанжа задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он прятался последние почти семь лет. Правоохранители были приглашены в дипведомство после того, как президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти решили отказать Ассанжу в политическом убежище.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram