|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Размазывал фекалии и грубил: обнародованы шокирующие детали об Ассанже

Читать материал на украинском

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого задержали в Лондоне после семи лет его "мытарств" в посольстве Эквадора, психически не здоров.

Такое заявление сделала министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо, передает The Associated Press. Она уточнила, что это проявляется в агрессии к окружающим.

В частности, Мария Паула Ромо утверждает, что основатель WikiLeaks, среди прочего, размазывал фекалии по стенам посольства.

Новости
Ассанджа вызвали на допрос из-за России: о чем речь

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

В свою очередь президент Эквадора Ленин Моренко назвал Ассанжа неблагодарным и "несчастным хакером", который плохо относился к должностным лицам посольства.

Утром 12 апреля стало известно, что соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа также задержали в Эквадоре. Он пытался улететь в Японию.

По словам главы эквадорского МВД, задержанный — шведского происхождения. Он жил в республике и поддерживал тесный контакт с бывшим руководителем внешнеполитического ведомства Рикардо Патиньо. Есть сведения, что попавший в руки полиции человек несколько раз выезжал с главой МИД в Перу, Испанию и другие страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джулиана Ассанжа задержали в посольстве Эквадора в Лондоне, где он прятался последние почти семь лет. Правоохранители были приглашены в дипведомство после того, как президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти решили отказать Ассанжу в политическом убежище.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
5
Смешно
5
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пошли отмазки своего жополижства Америке)))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А украинцев он там дебилами не называл???Жаль...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения