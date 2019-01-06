МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Разгром ИГИЛ: сенсационное решение Трампа по Сирии получило новый поворот

4.2тЧитать материал на украинском

США выведут войска из Сирии после ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки "Исламское государство" и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Associated Press. По его словам, конкретные сроки проистекают от политических решений, которые Штаты должны выполнить.

Болтон настаивает на обеспечении безопасности сил самообороны курдов, союзников Вашингтона по борьбе с ИГИЛ, от возможных действий со стороны Турции. "Мы не думаем, что туркам нужно предпринимать военные действия, не скоординированные и не согласованные полностью с США", — отметил он.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новости
Новый НАТО: Путина и ИГИЛ ждет удар на Ближнем Востоке

Как сообщал OBOZREVATEL:

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
4
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Мое обещание - хочу дам, хочу возьму обратно. Президент-уникум.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги