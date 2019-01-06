Разгром ИГИЛ: сенсационное решение Трампа по Сирии получило новый поворот

США выведут войска из Сирии после ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки "Исламское государство" и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Associated Press. По его словам, конкретные сроки проистекают от политических решений, которые Штаты должны выполнить.

Болтон настаивает на обеспечении безопасности сил самообороны курдов, союзников Вашингтона по борьбе с ИГИЛ, от возможных действий со стороны Турции. "Мы не думаем, что туркам нужно предпринимать военные действия, не скоординированные и не согласованные полностью с США", — отметил он.

Дональд Трамп

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