Разгром ИГИЛ: сенсационное решение Трампа по Сирии получило новый поворот

США выведут войска из Сирии после ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки "Исламское государство" и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Associated Press. По его словам, конкретные сроки проистекают от политических решений, которые Штаты должны выполнить.
Болтон настаивает на обеспечении безопасности сил самообороны курдов, союзников Вашингтона по борьбе с ИГИЛ, от возможных действий со стороны Турции. "Мы не думаем, что туркам нужно предпринимать военные действия, не скоординированные и не согласованные полностью с США", — отметил он.
Дональд Трамп
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2016 году президент Турции Эрдоган объявил военную операцию под названием "Щит Евфрата", которая была направлена на борьбу с ИГИЛ и Рабочей партией Курдистана.
12 декабря 2018 года турецкий лидер объявил о военной антитеррористической операции в тех районах Сирии, которые расположены к востоку от реки Евфрат.
Трамп уже заявлял в 2017 году о победе над ИГИЛ. Он тогда сообщил, что коалиция отвоевала у боевиков почти 100% территорий. Также Ирак объявил о завершении войны с ИГИЛ.