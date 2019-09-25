Разговор Зеленского с Трампом: появился полный текст стенограммы на русском языке

В среду, 25 сентября, в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за содержания которого американцы начали процедуру импичмента.

Текст показали в Белом доме. Вскоре в сети появился перевод беседы, которая состоялась 25 июля в 9:33 по Вашингтону.

OBOZREVATEL предлагает полную версию разговора.

Разговор Зеленского с Трампом: полный текст на русском

Трамп: Поздравляю с значимой победой. Мы все следили из Соединенных Штатов, вы сделали потрясающую работу. Вы появились из ниоткуда, вам не давали особых шансов на победу, и в итоге вы легко победили. Это фантастическое достижение. Поздравляю.

Зеленский: Вы абсолютно правы, мистер президент. Мы победили, и мы упорно трудились ради этого. Мы много работали, но должен признаться, что у меня была возможность учиться у вас. Мы использовали немало ваших навыков и знаний в качестве примера для наших выборов. Да, это были уникальные выборы. Мы оказались в уникальной ситуации и смогли достичь уникального успеха. Я могу сказать следующее: в первый раз вы позвонили мне, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, во второй раз вы звоните мне, когда моя партия победила на парламентских. Я думаю, что я должен избираться почаще, чтобы вы могли звонить мне чаще, и мы смогли бы чаще болтать по телефону.

Трамп: (смех) Отличная идея. Я думаю, что ваша страна очень рада этому.

Зеленский: Да, честно говоря, мы стараемся изо всех сил, потому что мы хотели осушить болото здесь, в нашей стране. Мы привлекли много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим, чтобы у нас был новый формат и новый тип правительства. Вы отличный учитель для нас и в этом.

Трамп: Это очень мило с вашей стороны сказать такое. Я скажу, что мы много делаем для Украины. Мы тратим кучу усилий и много времени. Гораздо больше, чем должны делать европейские страны. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, это просто разговоры и я думаю это то, о чем вы должны с ними поговорить. Когда я говорю с Ангелой Меркель, она говорит про Украину, но потом ничего не делает. Многие европейские страны поступают таким же образом, поэтому я думаю, вам надо на это взглянуть. Но Соединенные Штаты были очень, очень добры к Украине. Я бы не сказал, что это обязательно взаимно, потому что происходят не очень хорошие вещи, но Соединенные Штаты были очень добры к Украине.

Зеленский: Да, вы абсолютно правы. Не на 100, а на 1000% и я могу сказать вам следующее. Я поговорил с Ангелой Меркель и встретился с ней. Я также встретился и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько им нужно сделать по вопросам, связанным с санкциями. Они не применяют санкции. Они работают не в той степени, как должны работать на Украину. Хотя по логике Европейский Союз должен быть нашим самым большим партнером, но технически Соединенные Штаты являются гораздо большим партнером, чем Европейский Союз и я очень благодарен вам за это, потому что Соединенные Штаты очень много делают для Украины. Гораздо больше, чем Европейский союз, особенно когда мы речь идет о санкциях против России, Российской Федерации. Я также хотел бы поблагодарить вас за вашу большую поддержку в вопросах защиты. Мы готовы продолжать сотрудничество, в частности, мы готовы купить больше Джавелинов у Соединенных Штатов для оборонных целей.

Опубликована стенограмма разговора Зеленского с Трампом Зеркало недели

Трамп: Я хотел бы попросить вас об услуге потому, что наша страна многое пережила, и Украина много знает об этом. Я хотел бы, чтобы вы выяснили, что случилось с этой всей ситуациейв Украине. Я думаю, что у вас есть один из ваших знакомых. Сервер, они говорят, что он в Украине. Много чего произошло,вся эта ситуация. Я думаю, что вы окружаете себя некоторыми из этих людей. Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и я бы хотел, чтобы вы "докопались до сути". Как вы видели вчера, весь этот нонсенс закончился очень плохим выступлением человека по имени Роберт Мюллер. Очень некомпетентным выступлением, но они говорят, что многое из этого началось в Украине. Что бы вы ни могли сделать, очень важно, чтобы вы сделали это, если это возможно.

Зеленский: Да, это очень важно для меня и все, что вы упомянули ранее. Для меня, как президента, это очень важно, и мы открыты для любого будущего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. С этой целью я только что отозвал нашего посла из Соединенных Штатов, и его заменит очень компетентный и очень опытный посол, который будет усердно работать над тем, чтобы наши две страны становились ближе.

Я также надеюсь, что он получит ваше доверие и заведет личные отношения с вами, чтобы мы могли сотрудничать еще больше. Скажу вам, что один из моих помощников говорил с господином Джулиани, совсем недавно, и мы очень надеемся, что он сможет приехать в Украину и мы с ним встретимся. Я просто хотел заверить вас еще раз, что в нашей стране вас будут окружать только друзья. Я позабочусь о том, чтобы окружить себя лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел сказать вам, что мы друзья. Мы отличные друзья и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, поэтому мы можем продолжать наше стратегическое сотрудничество. Я также планирую окружить себя отличным людьми и в дополнение к этому расследованию я как президент Украины гарантирую, что все расследования будет открытым. Могу заверить вас в этом.

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас есть прокурор, который был очень хорош, а его закрыли и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом, о том, как они закрыли вашего очень хорошего прокурора и в этом деле было много плохих людей. Мистер Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, отличным мэром, и я бы хотел, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам вместе с Генеральным прокурором. Руди знает все, что происходит, и он очень способный парень. Если вы сможете поговорить с ним, это было бы замечательно. Бывший посол от Соединенных Штатов, женщина, была плохая, и люди с которыми ей приходилось общаться в Украине, тоже были плохи, я просто хочу чтобы вы знали это. Еще одна вещь, сейчас много разговоров про сына Байдена, что сам Байден остановил судебное преследование и очень много людей хотят узнать об этом, и если вы сможете сделать что-то с генеральным прокурором, это было бы замечательно. Байден только хвастается, что он остановил это разбирательство, так что если вы могли бы повнимательнее посмотреть на это... Для меня это звучит просто ужасно.

Опубликована стенограмма разговора Зеленского с Трампом ВВС

Зеленский: Я хотел бы рассказать вам на счет прокурора. Во-первых, я понимаю, что знаю про эту ситуацию. С тех пор, как мы выиграли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий прокурор будет 100 процентов моим человеком, мой кандидат, которого одобрит парламент и он приступит к своим обязанностям в сентябре. Он или она посмотрит на счет этой ситуации, особенно присмотрится к этой компании, которую вы упомянули. Главный вопрос этого расследования – это на самом деле восстановить справедливость, так что мы проконтролируем этот вопрос и будем расследовать это дело. Я также хотел бы попросить вас, если у вас есть какая-то дополнительная информация, которая помогла бы нам, было бы очень полезно и хорошо для расследования и мы были бы уверены, что мы можем управлять этой справедливостью у нас в стране и что касается посла США из Украины, если я правильно помню то ее звали Йованович. Это было здорово, что именно вы первый сообщили мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100 процентов. Ее отношение на счет меня было своём не лучшим, она обожала предыдущего президента и была на его стороне. И видимо не приняла меня как нового президента.

Трамп: Ну, она собирается посмотреть на некоторые вещи. Я попрошу мистера Джулиани набрать вам. Также попрошу позвонить генерального прокурора Барру, и мы доберемся до сути дела. Я уверен, что вы разберетесь. Я слышал с прокурором очень плохо обращались, а он был очень хорошим обвинителем, так что удачи во всем. Твоя экономика поправляется и чувствует себя лучше. Я предвещаю это. У вас великая страна. У меня много украинских друзей, это невероятные люди.

Зеленский: Я хотел бы сказать вам, что у меня также есть несколько украинских друзей, которые живут в Соединенных Штатах. На самом деле в прошлый раз, когда я ездил в Соединенные Штаты, я оставался возле Центрального парка Нью-Йорка в Трамп-тауэр. Я с ними поговорю и надеюсь, что я увижу их снова в будущем. Я также хочу поблагодарить вас за ваше приглашение посетить Соединенные Штаты, в частности Вашингтон. Я также гарантирую вам, что мы очень серьёзно подойдём к этому делу и будем работать над этим. Так, в экономике есть очень большая возможность для наших двух стран и одна вещь, очень важная для Украины в плане мощной независимости. Я верю, что мы сможем достичь успеха и скооперироваться с Соединёнными Штатами. Мы уже работаем над этим. Мы закупили американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу. Нам потребуется больше времени и много возможностей для обсуждения этих возможностей и узнать друг друга получше. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку.

Трамп: Отлично. Хорошо, спасибо вам большое, я ценю это. Я скажу Руди и генеральному прокурору Уильяму Барру, чтобы они связались. Спасибо вам. Всякий раз, когда вы захотите посетить Белый Дом, не стесняйтесь звонить. Назовите дату и мы сможем решить это. Я буду с нетерпением вас ждать.

Зеленский: Спасибо вам большое. Я буду очень счастлив приехать и буду счастлив увидеться с вами и я также приглашаю вас посетить Украину и приехать в Киев — очень красивый город. У нас красивая страна, которая для вас всегда открыта. Я верю, что 1 сентября мы будем в Польше и мы сможем встретиться там, я надеюсь. После чего поехать в Украину. Это очень хорошая идея. Мы сможем или взять мой самолёт и отправиться на нём в Украину, или мы можем взять ваш, который, вероятно, намного лучше моего.

Трамп: Хорошо, мы сможем решить это. Я надеюсь увидеть вам в Вашингтоне и, быть может, в Польше, потому что я думаю мы отправимся туда в это время.

Зеленский: Спасибо вам, мистер президент.

Трамп: Поздравляю вас, вы провели фантастическую работу. Весь мир это увидел. Я не уверен, что это было подстроено, но поздравляю.

Зеленский: Спасибо, мистер президент. До свидания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal сообщил, что Трамп во время разговора с Зеленским давил на него для начала расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена, главного оппонента Трампа на выборах в 2020 году.

При этом личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани случайно признал, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США.

Дональд Трамп ответил, что в ходе разговора с президентом Украины не сказал ничего недопустимого.

Почему Украина оказалась в центре крупного международного скандала из-за выборов президента США в 2020 году - читайте в материале OBOZREVATEL.

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