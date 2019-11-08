Разговор Зеленского и Трампа: в США обнародовали новые стенограммы по скандалу с импичментом

В рамках процедуры импичмента Дональда Трампа палата представителей Конгресса США опубликовала стенограммы показаний сотрудников Совета нацбезопасности Александра Виндмана и Фионы Хилл.

Первый является главным экспертом Совета по Украине, вторая уже покинула занимаемую должность, но была экспертом по РФ, передает CNN.

Сообщается, что Виндман, подполковник армии США, является одним из тех, кто присутствовал при скандальном телефонного разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Чиновник дал показания еще 29 октября.

Зеленский и Трамп Коллаж

Он подтвердил, что прорабатывал для президента США ключевые темы для обсуждения по телефону с Зеленским 25 июля.

Они, по словам полковника, не предполагали обсуждения вероятного вмешательства Киева в президентские выборы в Америке или расследования в Украине деятельности оппонента Трампа – Джо Байдена. Трамп, однако, поднял эти темы.

Виндман также заявил о попытках "влиятельных лиц" за пределами Белого дома (вероятно, адвоката Трампа Рудольфа Джулиани) сформировать "ложный нарратив" об Украине, который противоречил консенсусному мнению американских чиновников в сфере национальной безопасности.

Виндман сказал, что не знает, слушал ли тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон разговор президентов. При этом эксперт уточнил, что у Болтона были опасения по поводу готовящегося звонка.

Александра Виндман ВВС

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