Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:36
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Разговор Трампа с Зеленским: анонсирован еще один сенсационный документ

7.2т Читать материал на украинском

В США рассекретили текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между президентами США и УкраиныДональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Как сообщает CNN, первыми с этим документом ознакомились члены спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената. Американские власти намерены обнародовать текст в ближайшее время.

Новости
Импичмент Трампа: появились тревожные данные после встречи с Зеленским

В США разгорелся громкий скандал из-за Зеленского

В США разгорелся громкий скандал из-за Зеленского

Жалоба поступила изначально генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону.

Демократ Адам Шифф, ознакомившись с документом, заявил, что эти сведения вызывающими "крайнее беспокойство".

А вот мнения республиканцев разделились. Одни сказали, что жалоба не способна навредить Трампу, другие же вовсе отказались что-либо говорить по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Встреча Трампа и Зеленского" на OBOZREVATEL.

Темы
Встреча Трампа и Зеленского Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
4
Смешно
10
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Але ж Зеленський не скаржився на тиск...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украина ныне...унизительно унизительна...смешно смешна
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Исаев Максим
Исаев Максим
Вам все эти сенсационные документы - как мёртвому припарки! Украина, вернее то, что от неё осталось, доживает последние годы, а может быть, и месяцы - долгов вы накопили столько, что живёте вы только до момента, когда отдавать будет совсем нечем. Если бы не деньги, которые украинские бляди на российских улицах зарабатывают, Украина бы рухнула ещё раньше!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Исаев Максим, не рыл бы ты другим ямы, знаешь где можешь оказаться ?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Deuse Sem
Deuse Sem
Исаев Максим, ты мудак рассуждающий о красоте сидя в навозе.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Блоги / мнения

ads pixel