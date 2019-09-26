Разговор Трампа с Зеленским: анонсирован еще один сенсационный документ

В США рассекретили текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между президентами США и Украины – Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Как сообщает CNN, первыми с этим документом ознакомились члены спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената. Американские власти намерены обнародовать текст в ближайшее время.

В США разгорелся громкий скандал из-за Зеленского

Жалоба поступила изначально генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону.

Демократ Адам Шифф, ознакомившись с документом, заявил, что эти сведения вызывающими "крайнее беспокойство".

А вот мнения республиканцев разделились. Одни сказали, что жалоба не способна навредить Трампу, другие же вовсе отказались что-либо говорить по этому поводу.

Хвост пробит, бак горит но #трамп летит на честном слове и на одном крыле...https://t.co/YlH1uxdWBz pic.twitter.com/BTCVjBDc0y — #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) September 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снятия Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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