Разговор Трампа с Зеленским: анонсирован еще один сенсационный документ

В США рассекретили текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между президентами США и Украины – Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Как сообщает CNN, первыми с этим документом ознакомились члены спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената. Американские власти намерены обнародовать текст в ближайшее время.
В США разгорелся громкий скандал из-за Зеленского
Жалоба поступила изначально генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону.
Демократ Адам Шифф, ознакомившись с документом, заявил, что эти сведения вызывающими "крайнее беспокойство".
А вот мнения республиканцев разделились. Одни сказали, что жалоба не способна навредить Трампу, другие же вовсе отказались что-либо говорить по этому поводу.
Хвост пробит, бак горит но #трамп летит на честном слове и на одном крыле...https://t.co/YlH1uxdWBz pic.twitter.com/BTCVjBDc0y— #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) September 26, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Какая вероятность снятия Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Встреча Трампа и Зеленского" на OBOZREVATEL.