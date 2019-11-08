Разговор Трампа и Зеленского: всплыли неожиданные подробности от помощницы вице-президента США

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского отличался от обычных бесед такого рода.
Об этом рассказала помощник вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, передает CNN.
Чиновник в Конгрессе США сообщила, что она якобы слышала указанную беседу Трампа и Зеленского по телефону. Она отметила, что данный разговор лидеров был необычным, поскольку во время него затрагивались вопросы, касающиеся внутренней политики, а не внешней. Она уточнила, что не стала уведомлять об этом свое руководство.
Уильямс также добавила, что Пенс никогда не говорил в ее присутствии о якобы имевших место попытках начать в Украине расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Отмечается, что Уильямс, долгое время работавшая в Государственном департаменте, сейчас является сотрудницей канцелярии Пенса в качестве специального советника по европейским и российским делам.
Трамп и Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Также Зеленский заявил, что на него никто не давил.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Встреча Трампа и Зеленского" на OBOZREVATEL.