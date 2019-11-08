Разговор Трампа и Зеленского: всплыли неожиданные подробности от помощницы вице-президента США

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского отличался от обычных бесед такого рода.

Об этом рассказала помощник вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, передает CNN.

Чиновник в Конгрессе США сообщила, что она якобы слышала указанную беседу Трампа и Зеленского по телефону. Она отметила, что данный разговор лидеров был необычным, поскольку во время него затрагивались вопросы, касающиеся внутренней политики, а не внешней. Она уточнила, что не стала уведомлять об этом свое руководство.

Уильямс также добавила, что Пенс никогда не говорил в ее присутствии о якобы имевших место попытках начать в Украине расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Отмечается, что Уильямс, долгое время работавшая в Государственном департаменте, сейчас является сотрудницей канцелярии Пенса в качестве специального советника по европейским и российским делам.

Трамп и Зеленский

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