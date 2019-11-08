Главная Новости
8 ноября • обновлено в 11:05
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Разговор Трампа и Зеленского: всплыли неожиданные подробности от помощницы вице-президента США

2.1т Читать материал на украинском

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского отличался от обычных бесед такого рода.

Об этом рассказала помощник вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, передает CNN.

Чиновник в Конгрессе США сообщила, что она якобы слышала указанную беседу Трампа и Зеленского по телефону. Она отметила, что данный разговор лидеров был необычным, поскольку во время него затрагивались вопросы, касающиеся внутренней политики, а не внешней. Она уточнила, что не стала уведомлять об этом свое руководство.

Новости
Импичмент Трампа: посол США признался, как шантажировали Украину

Уильямс также добавила, что Пенс никогда не говорил в ее присутствии о якобы имевших место попытках начать в Украине расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Отмечается, что Уильямс, долгое время работавшая в Государственном департаменте, сейчас является сотрудницей канцелярии Пенса в качестве специального советника по европейским и российским делам.

Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Встреча Трампа и Зеленского" на OBOZREVATEL.

Темы
Встреча Трампа и Зеленского Импичмент Трампа
Персоны
Майк Пенс Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel