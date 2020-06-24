Разгадана загадка таинственно исчезнувшей колонии Роанок

Археологи приблизились к разгадке тайны бесследно исчезнувшей британской колонии Роанок в США. На соседнем острове они нашли артефакты, которые могут свидетельствовать о масштабном переселении людей.

Как пишет Fox8 News, в ходе раскопок на Хаттерас ученые обнаружили под затвердевшими слоями ила вещи, датированные XVI веком. Речь идет об английских медных кольцах, серьгах, обломках оружия, письменных принадлежностях и фрагментах сосудов из стекла.

Однако наибольшее внимание исследователей привлекли именно женские ювелирные изделия. Ведь отличительная черта Роанока – проживание на ее территории женщин. В других колониях того периода их не было. Следовательно, найденные артефакты могут указывать на место, куда переехали поселенки из Роанока.

Также археологи уже смогли установить примерное место лагеря, который могли разбить колонисты из Роанока. Однако масштабные раскопки из-за всемирного карантина, вызванного коронавирусом, пришлось перенести на 2021 год.

Напомним, что загадка исчезновения более 100 британцев-колонистов с Роанока будоражит умы человечества уже несколько столетий. На безлюдном острове от поселенцев осталась только таинственная надпись "Кроатоан", которая сразу же обросла множеством мифов и легенд и вошла в местный фольклор.

Так, согласно одной из них, на жителей колонии напали индейцы или же они погибли в океане. По другой версии, поселенцев убили испанцы или же они были принесены в жертву богу Кроатоану.

Кроме того, пишет 360tv, этот сюжет нашел отображение в книге Стивена Кинга "Буря столетия". В ней Кроатоаном стал древний колдун, который уничтожил население колонии за отказ отдать ему на воспитание одного ребенка.

Также мистическая история об исчезновении колонистов легла в основу фильма "Исчезнувшая колония" и сериала "Американская история ужасов". В них за людьми с острова охотились духи, в том числе – викингов, погибших на Роаноке много столетий назад.

Более реалистичная гипотеза гласит о том, что "кроатон" могло быть названием местного племени индейцев или соседнего острова, куда перебрались пропавшие британцы.

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