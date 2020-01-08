Разгадана тайна самой дорогой в истории картины да Винчи

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа.

Об этом сообщает MIT Technology Review. Так, исследователи давно обнаружили, что шар, символизирующий мироздание, почти не искажает пространство позади себя, что странно, учитывая познания да Винчи в области оптики.

С помощью компьютерной графики ученые выяснили, что предмет на картине – это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

Картина "Спаситель мира" MIT Technology Review

Примечательно, что два года назад американский биограф Уолтер Айзексон уверял, что искажения нет, поскольку художник пытался наделить Христа и его шар "чудесными свойствами".

Картина "Спаситель мира" долгое время считалась утраченной. Ее нашли только в 2011 году. В 2017 году полотно продали на аукционе "Кристис" за 450 миллионов долларов, оно стало самым дорогим произведением искусства в истории. Картина попала в частную коллекцию.

"Спаситель мира" да Винчи: разгадана тайна картины AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Как сообщал OBOZREVATEL, считается, что картина была написана после 1505 года. В мае 2019 году сотрудники Лувра и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что понятия не имеют, где находится творение да Винчи.

11 июня полотно нашлось на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

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