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Разбросана одежда и тела 157 погибших: опубликовано первое видео с места крушения самолета в Африке. 18+

3.8тЧитать материал на украинском

В сети появилось первое видео с места крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, который упал в столице Эфиопии Аддис-Абебе и унес жизни 157 человек.

Кадры были опубликованы на африканских YouTube каналах. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На записях видно, что огромную площадь, на которой повсеместно разбросаны части самолета, одежда пассажиров и тела погибших, оградили от посторонних. На месте трагедии находится множество людей.

Самолет в Африке

Самолет в Африке

Скриншот из видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, в центральной части Колумбии 9 марта произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли как минимум 12 человек.

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Тег
Авиакатастрофа
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