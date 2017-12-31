Разбивал лед голыми руками: сеть поразило видео чудо-спасения утопающей женщины

Сеть взбудоражило видео удивительного спасения тонущей пожилой женщины из замерзшей реки в Китае.

Его опубликовали на странице China Xinhua News в Facebook.

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Отмечается, что спасителем утопающей стал 54-летний мужчина, которому пришлось разбивать толстый лед голыми руками, чтобы вытащить женщину на берег. Там ему помог еще один неравнодушный мужчина, который пододвигал ближе к пострадавшей специальные носилки.

Холодящие кровь кадры вызвали восхищение среди пользователей сети: всего за первые два часа после публикации видео собрало 83 тыс. просмотров и около 5 тыс. лайков. Кроме того, люди прониклись благородным поступком мужчины, выразив ему в комментариях слова благодарности.

"Еще чуть-чуть, если бы ее не спасли, и у бабушки началась бы гипотермия. К счастью для нее, она быстро спаслась благодаря ее герою", "Спасибо вам, Бог благословит вашу доброту и щедро вознаградит вас", "Ничего себе, фантастически, мы все должны стараться больше заботиться о наших близких, стараясь всегда помогать друг другу, если это возможно", "Прекрасно поступили все, кто спас эту леди", "Этот человек — настоящий герой!", "Очень храбрый, действительно спас невинную душу", — пишут люди.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский телеведущий Дмитрий Комаров во время своего путешествия в Японию спас девушку, которая пыталась покончить с собой.