Разбился вертолет с миротворцами ООН: детали смертельного ЧП

В Центральноафриканской республике разбился вертолёт миротворческой миссии ООН.

В результате трагедии погибли трое военных, сообщил глава миссии ООН в ЦАР Манкер Ндиайе в Twitter.

Сенегальский боевой вертолет потерпел крушение во время посадки в городе Буари. Национальность жертв не разглашается.

"С огромной болью я узнал о катастрофе вертолета, о трех погибших и одном раненом... Мои искренние соболезнования семьям, желаю скорейшего выздоровления раненому", - написал Ндиайе.

Миротворцы ООН, иллюстрация twitter.com/UN_CAR

C’est avec une peine immense que j’ai appris le crash d’un hélicoptère de combat sénégalais avec 3 morts et un blessé au moment de son atterrissage à Bouar. Mes condoléances émues aux familles et mon souhait de prompt rétablissement au blessé #Minusca — Mankeur ndiaye (@ndiayemankeur) September 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины выступил против введения на Донбасс миротворцев ООН, назвав их недостаточно эффективными.

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