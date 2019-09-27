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28 сентября • обновлено в 18:46
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Разбился вертолет с миротворцами ООН: детали смертельного ЧП

4.2т Читать материал на украинском

В Центральноафриканской республике разбился вертолёт миротворческой миссии ООН.

В результате трагедии погибли трое военных, сообщил глава миссии ООН в ЦАР Манкер Ндиайе в Twitter.

Сенегальский боевой вертолет потерпел крушение во время посадки в городе Буари. Национальность жертв не разглашается.

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"С огромной болью я узнал о катастрофе вертолета, о трех погибших и одном раненом... Мои искренние соболезнования семьям, желаю скорейшего выздоровления раненому", - написал Ндиайе.

Миротворцы ООН, иллюстрация

Миротворцы ООН, иллюстрация

twitter.com/UN_CAR

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины выступил против введения на Донбасс миротворцев ООН, назвав их недостаточно эффективными.

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Александрович Валера
Александрович Валера
Тю.а че неговорят что МИ 8
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