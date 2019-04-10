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"Раз и навсегда!" Соловьев пригрозил Украине карательной операцией

1.3тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия должна применить к Украине такой же подход, как к Сирии, чтобы заставить ее прекратить войну на Донбассе.

Дерзкими угрозами рупор преступного путинского режима разразился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"У нас есть гигантский накопленный опыт в Сирии. Когда мы умеем останавливать и заставлять сохранять режим тишины. Мы можем и умеем раз и навсегда решить вопрос с любой попыткой начинать обстрел по территории "Л/ДНР". Хватит ждать чуда!" — самоуверенно высказался Соловьев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев уже неоднократно грозил Украине судьбой Сирии. Так, в начале марта он пугал страну полномасштабным вторжением России и повторением грузинского и сирийского сценариев. Массированную вооруженную агрессию глашатай Путина предложил замаскировать под "миротворческую" операцию.

Также Соловьев говорил, что Россия начала войну в Сирии, чтобы показать Западу ее возможности и сдержать его от вмешательства в дела Украины.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молоодец...умница
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