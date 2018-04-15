Рассыпался в воздухе: в России произошло страшное ЧП с самолетом

В московском аэропорту приземлился самолет с поврежденным корпусом.
Как информирует РЕН ТВ, в столицу России самолет прибыл из Санкт-Петербурга.
После полетного осмотра самолета было обнаружено разрушение и частичное отсутствие панели сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскостью крыла.
Эксперты устанавливают, когда именно произошло разрушение. Также проводится оценка технического состояния воздушного судна.
Как писал "Обозреватель", ранее России напророчили тотальный коллапс, из-за которого "будут падать самолеты и разбиваться авто".