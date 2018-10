Рассылка бомб политикам США: перехвачены еще два ''подарка''

Правоохранители США 26 октября продолжили перехват взрывчатки, которую неизвестные в течение недели серийно посылали американским политикам.

Так, 11-й пакет с бомбой отправили сенатору-демократу от Нью-Джерси Кори Букеру, передает The Associated Press. Пакет перехватили во Флориде.

"ФБР: 11-й подозрительный пакет, перехваченный во Флориде, адресованный сенатору от Нью-Джерси Кори Букеру, похож по внешнему виду на другие", - сказано в сообщении.

Кори Букер CNN

Новости В Запорожской области в один день обнаружили сразу 23 авиационные бомбы

По данным CNN, известно также о 12-й посылке со взрывчаткой, которую адресовали бывшему директору Национальной разведки Джеймсу Клепперу. Его пакет был найден недалеко от здания Time Warner в Манхэттене.

Джеймс Клеппер CNN

Так, на данный момент известно о следующих получателях, которым адресовывались бомбы: Джордж Сорос, Билл и Хиллари Клинтон, Барак Обама, Эрик Холдер, Максин Уотерс, Джон Бреннан, Джо Байден, Роберт Де Ниро, Джеймс Клеппер, Кори Букер.

Here are the people who have been sent suspicious packages:



- George Soros

- Bill & Hillary Clinton

- Barack Obama

- Eric Holder

- Maxine Waters

- John Brennan (c/o CNN)

- Joe Biden

- Robert De Niro

- James Clapper (c/o CNN)

- Cory Bookerhttps://t.co/JtK2SuDD7N pic.twitter.com/xixGPSeNxy — CNN (@CNN) 26 жовтня 2018 р.

BREAKING: FBI: 11th suspicious package recovered in Florida similar in appearance to others, addressed to NJ Sen. Cory Booker — The Associated Press (@AP) 26 жовтня 2018 р.

A suspicious package addressed to Sen. Cory Booker was discovered in Florida Thursday night, multiple law enforcement officials tell CNN https://t.co/aScC4IzQyd pic.twitter.com/J86UkcJdt3 — CNN (@CNN) 26 жовтня 2018 р.

The NYPD responded to a postal facility after they were alerted to a suspicious package addressed to former Director of National Intelligence James Clapper and CNN.



"This is not going to silence the administration's critics," Clapper tells @PoppyHarlowCNN and @jimsciutto. pic.twitter.com/iq5Guyt54O — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 26 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября неизвестные отправили взрывчатку основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу. Самого миллиардера не было дома, когда саперы получили сообщение и уничтожили устройство.

24 октября появилась информация, что взрывчатку отправили Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, а также в здание Time Warner Center, откуда эвакуировали людей. Позже в сети показали устройства. Также в СМИ сообщали, что бомбу подбросили в Белый дом, однако официально эту информацию опровергли.

Как выяснили журналисты CNN у правоохранителей, пакет в здании Time Warner Center был адресован бывшему директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану.

Кроме того, подозрительные пакеты отправили губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, экс-генпрокурору США Эрику Холдеру и конгрессмену Дебби Вассерман-Шульц. 25 октября опасный "подарок" отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену.