''Расстрелять Москву в упор'': в России запаниковали из-за ракет в Харькове и Сумах

США, решив выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), якобы готовятся к нанесению сокрушительного удара по России.

Такое мнение в Facebook высказал Сергей Марков - экс-депутат Госдумы РФ, которого называют человеком президента России Владимира Путина.

"Меня удивляет слишком успокоительное отношение большинства экспертов в возможному выходу США из РСМД. И дескать не выйдут они. И нам дескать все равно, так как Россия ядерный гигант. Но США планируют очень опасные действия для России. Поставить рядом с границами России, в Харькове, Чернигове, Сумах сотни ракет", - заявил он.

По словам политика, это "даст возможность буквально расстрелять в упор Москву и ключевые экономические и населенные регионы России".

"Подлетное время 5 минут. Не уверен, что можно при таких условиях можно перехватить все ракеты. Именно установление полного политического контроля США над руководством Украины дает такие военные возможности США. И это меняет стратегическую ситуацию. Для этого и отменяется РСМД", - уверен Марков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Вскоре стало известно, что у Путина нашелся сильный союзник против США, который назвал решение Трампа "пагубным".