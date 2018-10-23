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''Расстрелять Москву в упор'': в России запаниковали из-за ракет в Харькове и Сумах

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США, решив выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), якобы готовятся к нанесению сокрушительного удара по России.

Такое мнение в Facebook высказал Сергей Марков - экс-депутат Госдумы РФ, которого называют человеком президента России Владимира Путина.

"Меня удивляет слишком успокоительное отношение большинства экспертов в возможному выходу США из РСМД. И дескать не выйдут они. И нам дескать все равно, так как Россия ядерный гигант. Но США планируют очень опасные действия для России. Поставить рядом с границами России, в Харькове, Чернигове, Сумах сотни ракет", - заявил он.

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По словам политика, это "даст возможность буквально расстрелять в упор Москву и ключевые экономические и населенные регионы России".

"Подлетное время 5 минут. Не уверен, что можно при таких условиях можно перехватить все ракеты. Именно установление полного политического контроля США над руководством Украины дает такие военные возможности США. И это меняет стратегическую ситуацию. Для этого и отменяется РСМД", - уверен Марков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Вскоре стало известно, что у Путина нашелся сильный союзник против США, который назвал решение Трампа "пагубным".

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийско-украинский конфликт
Персона
Сергей Марков
Место
Россия
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
пока мокшанские тролли здесь на обозе регулярно дрочат на абдраченцев и добровольцев- этот тот Марков сирожа, который в российском эфире слил ИХТАМНЕТОВ- по его словам регулярка рф заходила в Украину трижды, первые два-Иловайск и Дебальцево
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Уткин Антип
Уткин Антип
Козлы испускают сероводород.
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Попова Ольга
Попова Ольга
пуця УКРАИНУ загнал в евросоюз и главное в НАТО СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ ! И ПОМОГ ПОЛУЧИТЬ ТОМОС , И ГЛАВНОЕ СКАЗАТЬ КРЕМБЛЯДЯМ -----НА,,,.,,Й СЕГОДНЯ ЗАВТРА И ПОСЛЕЗАВТРА !
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