"Расстрелять!" Депутат Госдумы сделал резкое заявление об Украине

Первый заместитель главы Комитета нелегитимной Государственной Думы России по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что за организацию массовых акций протеста, подобных украинскому Майдану, необходимо расстреливать (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, он убежден, что к таким радикальным методам подавления народного волеизъявления должны стремиться во всем мире, ведь подобные вещи приводят к гибели людей. Свое мнение он озвучил в эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В частности, бурную реакцию российского политика вызвали заявления внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко об организаторах расстрела Небесной Сотни во время Революции Достоинства.

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"Нужно собирать Совет безопасности ООН, и ее туда приглашать, чтобы она называла дальше фамилии. Кто привозил туда (в Украину. — Ред.) миллиардами доллары в дипломатической почте, кто привозил в 2013 году снайперов из Украины, из Грузии, других стран. И вот по этому поводу нужно в том числе проводить заседания Совбеза ООН. Чтобы эта операция дальше не тиражировалась, чтобы эти революции роз, цветов и прочих вот этих историй были закрыты по всему миру", — возмутился Нилов.

После его тирады один из гостей студии спросил у российского депутата, был ли он на протестах россиян на Болотной площади в 2011 году и осознает ли тот факт, что граждане могут собираться на площадях не за деньги, а ради борьбы за свои интересы.

Нилов ответил ему, что не посещал подобных акций протеста и глубоко убежден, что если бы оказался в такой среде, то уничтожил бы всех, кто содействует возникновению революций.

"Если я буду знать, что какая-нибудь зараза на доллары, привезенные дипломатической почтой, будет организовывать там Майдан или тем более организовывать расстрел снайперами, то я сделаю все для того, чтобы уничтожить эту заразу в зародыше", — сказал он.

Оппонент вновь уточнил у Нилова, что именно он имеет в виду и идет ли речь о расстрелах.

"По разному. В том числе за смерть людей надо расстреливать. И к этому надо стремиться всем во всем мире", — ответил ему российский депутат.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко заявила, что глава Верховной Рады Андрей Парубий организовывал снайперов, которые расстреливали людей на Майдане, а другие нынешние нардепы лично привозили оружие в центр Киева. Позднее она извинилась перед спикером парламента и сказала, что перепутала его с народным депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским.