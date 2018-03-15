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"Расстрелять!" Депутат Госдумы сделал резкое заявление об Украине

7.5тЧитать новость на украинском

Первый заместитель главы Комитета нелегитимной Государственной Думы России по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что за организацию массовых акций протеста, подобных украинскому Майдану, необходимо расстреливать (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, он убежден, что к таким радикальным методам подавления народного волеизъявления должны стремиться во всем мире, ведь подобные вещи приводят к гибели людей. Свое мнение он озвучил в эфире пропагандисткой программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В частности, бурную реакцию российского политика вызвали заявления внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко об организаторах расстрела Небесной Сотни во время Революции Достоинства.

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"Нужно собирать Совет безопасности ООН, и ее туда приглашать, чтобы она называла дальше фамилии. Кто привозил туда (в Украину. — Ред.) миллиардами доллары в дипломатической почте, кто привозил в 2013 году снайперов из Украины, из Грузии, других стран. И вот по этому поводу нужно в том числе проводить заседания Совбеза ООН. Чтобы эта операция дальше не тиражировалась, чтобы эти революции роз, цветов и прочих вот этих историй были закрыты по всему миру", — возмутился Нилов.

После его тирады один из гостей студии спросил у российского депутата, был ли он на протестах россиян на Болотной площади в 2011 году и осознает ли тот факт, что граждане могут собираться на площадях не за деньги, а ради борьбы за свои интересы.

Нилов ответил ему, что не посещал подобных акций протеста и глубоко убежден, что если бы оказался в такой среде, то уничтожил бы всех, кто содействует возникновению революций.

"Если я буду знать, что какая-нибудь зараза на доллары, привезенные дипломатической почтой, будет организовывать там Майдан или тем более организовывать расстрел снайперами, то я сделаю все для того, чтобы уничтожить эту заразу в зародыше", — сказал он.

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Оппонент вновь уточнил у Нилова, что именно он имеет в виду и идет ли речь о расстрелах.

"По разному. В том числе за смерть людей надо расстреливать. И к этому надо стремиться всем во всем мире", — ответил ему российский депутат.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко заявила, что глава Верховной Рады Андрей Парубий организовывал снайперов, которые расстреливали людей на Майдане, а другие нынешние нардепы лично привозили оружие в центр Киева. Позднее она извинилась перед спикером парламента и сказала, что перепутала его с народным депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаЕвромайданРасстрелы на Майдане
Персона
Надежда Савченко
Место
Россия
Объекты
Государственная Дума РоссииСовбез ООН
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