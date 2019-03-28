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Расстреляли автобус: в США устроили кровавое месиво на улице. Фото и видео смертельного ЧП

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В городе Сиэтл на северо-западе США мужчина открыл стрельбу на улице, в результате чего погибли двое человек, еще двое в критическом состоянии в больнице.

Отмечается, что 33-летний мужчина вышел из дома возле улицы Сэнд-Пойнт и попытался угнать автомобиль. Там он ранил 56-летнюю женщину-водителя, пишет Seattle Times. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Затем он начал стрельбу по автобусу с 12 пассажирами. В результате погиб 53-летний водитель. Несмотря на смертельное ранение, ему удалось развернуть автобус и уехать от стрелка.

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Расстреляли автобус: в США устроили кровавое месиво

Seattle Times

Расстреляли автобус: в США устроили кровавое месиво

Seattle Times

После стрельбы в автобусе мужчина опять попытался угнать авто. Он выстрелил по водителю.

Затем он врезался в другое транспортное средство, убив другого водителя, 70-летнего мужчину.

Расстреляли автобус: в США устроили кровавое месиво

Скиншот с видео

Расстреляли автобус: в США устроили кровавое месиво

Seattle Times

Расстреляли автобус: в США устроили кровавое месиво

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 26 марта, двое полицейских открыли стрельбу в аэропорту города Кайсери в центральной части Турции.

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Место
США
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