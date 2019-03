Расстреляли автобус: в США устроили кровавое месиво на улице. Фото и видео смертельного ЧП

В городе Сиэтл на северо-западе США мужчина открыл стрельбу на улице, в результате чего погибли двое человек, еще двое в критическом состоянии в больнице.

Отмечается, что 33-летний мужчина вышел из дома возле улицы Сэнд-Пойнт и попытался угнать автомобиль. Там он ранил 56-летнюю женщину-водителя, пишет Seattle Times. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Затем он начал стрельбу по автобусу с 12 пассажирами. В результате погиб 53-летний водитель. Несмотря на смертельное ранение, ему удалось развернуть автобус и уехать от стрелка.

После стрельбы в автобусе мужчина опять попытался угнать авто. Он выстрелил по водителю.

Затем он врезался в другое транспортное средство, убив другого водителя, 70-летнего мужчину.

Just leaving Harborview where our Metro Transit operator is being treated for gunshot wounds. Spoke with Transit Union officials on site. Wounded driver acted heroically in the face of extreme adversity to protect his passengers this afternoon in Lake City.