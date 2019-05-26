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"Расстрелял парламент": в политикуме Болгарии вспыхнул скандал из-за сериала с Зеленским

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В Болгарии пророссийская партия "Возрождение" использовала в своей предвыборной програме видео из украинского сериала "Слуга Народа" , чем нарушила Избирательный кодекс, так как в ролике содержатся кадры насилия.

Об этом заявила Центральная избирательная комиссия страны, сообщает "Радио Свобода". Речь идет об эпизоде, где главный герой, которого сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский, "расстреливает" членов парламента из автоматического оружия.

В ЦИК призвали партию удалить видео и больше его не распространять, так как реклама может побудить людей к насилию.

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Кадр из сериала "Слуга народа"

Кадр из сериала "Слуга народа"

На видео, которое было опубликовано 22 мая на странице партии в Facebook, персонаж Зеленского из сериала "Слуга народа" стреляет у депутатов, а позже появляется подпись: "Возрождение. Только мы можем". Причем, у президента Украины заявили, что не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.

С 23 по 26 мая в странах ЕС проходят выборы в Европарламент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в последней серии третьего сезона сериала "Слуга Народа 3. Выбор" показали знаковый момент об уходе МВФ из Украины. Он может стать реальностью.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Болгария
Тег
"Слуга Народа"
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