Расстрел журналиста и его невесты в Словакии: убийца во всем сознался

В Словакии бывший военный Мирослав Марчек признался, что застрелил журналиста Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову.

Как сообщает издание Aktuality, Марчек и еще три человека подозреваются в убийстве Куцяка и его девушки. Обвинение в приказе убить журналиста выдвинули приближенному к власти миллионеру Мариану Кочнеру.

Словацкая прокуратура отмечает, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Куцяка. На данный момент Кочнер находится под стражей в связи с расследованием экономических преступлений.

Мирослав Марчек aktuality.sk

Как сообщал OBOZREVATEL :

В конце февраля 2018 года в доме около Братиславы нашли застреленными Куцяка и Кушнирову.

На момент убийства журналист проводил расследование о том, что итальянская мафиозная организация переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия.

Убийство шокировало общественность, в стране прошли массовые протесты, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку.

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