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Расстрел журналиста и его невесты в Словакии: убийца во всем сознался

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В Словакии бывший военный Мирослав Марчек признался, что застрелил журналиста Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову.

Как сообщает издание Aktuality, Марчек и еще три человека подозреваются в убийстве Куцяка и его девушки. Обвинение в приказе убить журналиста выдвинули приближенному к власти миллионеру Мариану Кочнеру.

Словацкая прокуратура отмечает, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Куцяка. На данный момент Кочнер находится под стражей в связи с расследованием экономических преступлений.

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Мирослав Марчек

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Как сообщал OBOZREVATEL :

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Место
Словакия
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