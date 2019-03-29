Дело не в Путине: Пономарев назвал причину отставки Назарбаева

Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева планировалась давно. Причины этого шага кроются исключительно внутри проблем страны и в устройстве власти.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил российский оппозиционный политик Илья Пономарев. Он уточнил, что Назарбаев осознанно вносил конституционные изменения и за последние годы успел "правильно расставить все фишки на поляне".

"Любой человек, знающий казахстанскую политику, понимал, что в этом году Назарбаев уйдет в отставку. Президент осознанно совершил ряд действий по изменению законодательства, в том числе конституционных. Я уверен, что причины отставки Назарбаева – не в Путине, не в Китае или Америке, они кроются исключительно во внутренних проблемах страны и устройстве власти", – сказал он.

Очередные выборы в Казахстане состоятся в апреле 2020 года, напомнил Пономарев. По его словам, в стране есть три реальных кандидата на пост президента.

Нурсултан Назарбаев uralskweek.kz

"Назарбаев дал чуть больше года господину Касым-Жомарту Токаеву, который занял его пост, до следующих выборов в апреле 2020 года. Но до конца непонятно, кто будет президентом страны. В этом смысле сейчас начинается самое интересное. Есть три реальных кандидата, которые могут стать президентом и что в голове у Назарбаева, на самом деле сказать абсолютно сложно и до конца невозможно. В Казахстане по законодательству не бывает досрочных выборов. Несмотря на то, что действующий президент уходит в отставку, преемник, который назначается автоматически по должности, должен дождаться следующих президентских выборов в срок. И это тоже одно из изменений, которые создал Назарбаев именно с этой целью", – добавил российский оппозиционер.

Нурсултан Назарбаев за годы правительства позаботился, чтобы в России не возникало претензий на северную часть Казахстана, уверен Пономарев. Он уточнил, что именно с этой целью столицей страны в 1997 году была выбрана Астана.

"Она была столицей этого русскоязычного северного Казахстана. Поэтому Назарбаеву было важно там установить национальный флаг, чтоб не допустить никаких ноток сепаратизма в этих регионах. На мой взгляд, ему это удалось в значительной степени. Также последние шаги, связанные с переходом на латиницу, – это еще один путь к тому, чтоб усилить границу между Казахстаном и Россией", – добавил российский оппозиционер.

Как раньше сообщал OBOZREVATEL, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку, чтобы президент России Владимир Путин не захватил север страны. Такое мнение выразила российская журналистка Юлия Латынина. Она также напомнила, что с такой же целью, Назарбаев еще перед уходом со своего поста утвердил переход с кириллицы на латиницу в стране.

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