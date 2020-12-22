Расследователь Bellingcat рассказал, как выбирали трусы для отравления Навального "Новичком"

Вероятные отравители российского оппозиционера Алексея Навального знали, что у него остался последний день командировки, поэтому нанесли "Новичок" на единственный чистый комплект белья.

Возможными подробностями спецоперации по нейтрализации Навального болгарский медиаэксперт Христо Грозев и главный расследователь проекта Bellingcat поделился в интервью российскому изданию Meduza. По его мнению, яд нанесли на белье вечером 19 августа, накануне отравления Навального.

"Если они нанесли яд на его трусы, было два варианта, к которым они должны были быть готовы. Либо он наденет эти трусы сразу, как вернется в номер: замедление эффекта яда не может быть больше четыре-пяти часов, и Навальный получил бы отравление и умер ночью. Либо он наденет трусы утром, и отравление произойдет во время рейса", – рассказал Грозев.

Он подчеркнул, что это лишь предположения. По мнению расследователя, выбрать правильные трусы для нанесения отравляющего вещества было не очень сложно. Обычно люди берут количество комплектов белья, которое соответствует количеству дней командировки. У Навального был последний вечер его поездки.

"Поэтому, раз это последний вечер и все знали об этом, они [сотрудники ФСБ] вошли в комнату и нанесли яд на последнюю чистую пару трусов", – сказал эксперт.

Он не исключил, что "Новичком" могли обработать две пары белья, но не более, иначе это превысило бы дозу и стало опасностью для окружающих.

"Самое логичное предположение, что яд нанесли максимум на двое трусов. И даже это не слишком безопасно, потому что в одной паре трусов остались бы большие дозы, которые потом намного легче обнаружить. Поэтому самое вероятное, что [нанесли яд] только на одни трусы", – уточнил Грозев.

Следы отравляющего вещества, которые обнаружили на бутылке воды, он объяснил тем, что их оставил сам Навальный после того, как надел отравленные трусы.

"Он надевает трусы руками, минимальный след "Новичка" попадает на пальцы, Навальный берет бутылку, чтобы выпить. Так минимальная доза попадает на бутылку. Эта доза неопасная, но ее можно обнаружить", – пояснил расследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева связался по телефону со своим вероятным отравителем – военным химиком из института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. По его словам, "Новичок" наносили на трусы и штаны Навального.