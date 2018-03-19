Новость из США. Атака на спецпрокурора и расследование.

Обозреватель CNN Стивен Коллинсон считает, что опасность увольнения в самое ближайшее время спецпрокурора Роберта Мюллера и закрытия расследования Рашагета велика, как никогда, и поэтому наступившая неделя будет напряженной.

Начиная с ночи воскресенья, Трамп в серии твитов подверг Мюллера, его сотрудников и их расследование беспрецедентным нападкам и оскорблениям. Демонстративное увольнение в пятницу за два дня до выхода на пенсию зам. директора ФБР Маккейба выглядит в связи с этим как "последнее предупреждение" спецпрокурору.

Ситуация обостряется еще и тем, что ФБ выявил кражу в 2016 году одним из его сотрудников персональных данных 50 миллионов пользователей и передачу их компании Кэмбридж Аналитика, занимавшейся разработкой стратегий воздействия на различные социальные группы с целью обеспечить их голосование за Трампа на президентских выборах. Это может стать еще одним серьезным предметом для расследования спецпрокурора. Эта же компания, Кэмбридж Аналитика, владельцем которой является миллиардер с ультраправыми взглядами, специалист по машинному обучению Роберт Мерцер, занималась разработкой стратегий воздействия на британских избирателей с целью обеспечить голосование за Брекзит на референдуме 2016 года.