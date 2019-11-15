Расследование Мюллера по России: соратника Трампа признали виновным во лжи

Бывшего политконсультанта президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна признали виновним в даче ложных показаний Конгрессу в расследовании в отношении России касательно вмешательства в выборы в 2016 году.

Об этом сообщает CNN. Приговор вынесли присяжные заседатели в пятницу, 15 ноября.

Вину Стоуна признали по всем семи пунктам обвинения, выдвинутым Министерством юстиции по специальному расследованию прокурора Роберта Мюллера. Стоун был признан виновным по пяти пунктам обвинения в лжи Конгрессу и двум – за то, что препятствовал работе комитета Конгресса.

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Стоун, в свое время, привлек внимание следственной группы Мюллера в связи с возможными контактами с организацией WikiLeaks и хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0, взявшим ответственность за взлом серверов Демократической партии.

Таким образом, суд признал, что Стоун предпринимал попытки незаконным путем помочь Трампу на президентских выборах.

Защита Стоуна признала, что тот занимался "политическими махинациями", но настаивала на том, что он не нарушил закон, поскольку так и не получил никакого компромата на демократов.

Напомним, Стоуна арестовали в январе 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предположил, что Украина, а не РФ, стояла за взломом серверов нацкомитета Демократической партии во время выборов 2016 года.

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