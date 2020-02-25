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25 февраля • обновлено в 22:28
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Расследование крушения МН17: названо количество свидетелей

2.5т
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У прокуратуры Нидерландов есть 13 свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году.

Такими данными из документов прокуратуры располагает нидерландская новостная программа Nieuwsuur, передает "Интерфакс-Украина".

Названо количество свидетелей по делу о крушении МН17

Названо количество свидетелей по делу о крушении МН17

unn.com.ua

Личности всех этих свидетелей будут сохранены из-за соображений безопасности. Прокуратура полагает, что они "подвергаются значительным рискам".

Также в Nieuwsuur уточнили, что у них есть официальные обвинения, направленные четырем подозреваемым 2 октября 2019 года. Но пока неизвестно, проживают ли эти фигуранты по своим адресам.

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский следователь, представитель международной Совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что у них есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17. В МИД РФ назвали это заявление "балаганом".

Напомним, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении рейса МН17. Суд начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
Тег
Россия - страна-агрессор
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Это специально для рашистов "В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону сторона защиты начала допрос первого скрытого свидетеля по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир». Т.Е в раше можно, а други НИЗЗЗЯ
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
13?..тогда понятно.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это как Америка. У нас есть спутниковые снимки но мы их вам не покажем. Джентльменам верят на слово)))))
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Новости расследований

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