Расследование катастрофы МАУ: Трюдо потребовал у Ирана "черные ящики"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран должен отправить "черные ящики" сбитого над Тегераном украинского самолета во Францию.

Как передает Reuters, канадский лидер отметил, что необходимого оборудования для расшифровки бортового самописца в Иране нет.

"В международном сообществе сложилось общее мнение о том, что Франция будет правильным местом для отправки этих "ящиков", и мы продолжаем оказывать давление на Иран, чтобы он сделал именно это", – заявил он.

Трюдо потребовал у Ирана отправить "черные ящики" во Францию

Напомним, что в отчете Организации гражданской авиации Ирана о расследовании сбития украинского Boeing сказано, что у Ирана действительно нет необходимого оборудования для расшифровки "черных ящиков", поскольку французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить технику в страну.

Извлеченный регистратор полета и бортовой самописец, как сказано в документе, являются "одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире". У Ирана нет средств для их декодирования.

Как писал OBOZREVATEL:

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