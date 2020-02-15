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15 февраля • обновлено в 23:21
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Расследование катастрофы МАУ над Тегераном: Иран пошел на встречу Украине

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Глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран готов сотрудничать с Украиной для расследования катастрофы Boeing 737 авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими ракетами над Тегераном.

Об этом он сказал на встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба МИД Ирана.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Зариф "обменялся мнениями о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента, подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса".

Расследование катастрофы МАУ над Тегераном: Иран пошел на встречу Украине

"Глава МИД также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной для расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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