Расследовала махинации в ЕС: в Болгарии зверски убили известную журналистку

В Болгарии жестоко убили директора и ведущую регионального телеканала TVN Викторию Маринову, которая расследовала махинации с деньгами ЕС.

Об этом сообщает местный телеканал NOVA TV. Как сказано в сюжете, тело 30-летний женщины было найдено в зеленой зоне вблизи реки Дунай, в городе Русе. Рядом с ней лежали ее вещи, а вблизи находился автомобиль журналистки.

Полиция сейчас отрабатывает несколько мотивов, в том числе и профессиональную деятельность убитой. Пока известно, что смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения.

"Работа не останавливается ни на мгновение. У нас достаточно специалистов. Скоро сможем предоставить больше информации о личности убийцы" - сообщил районный прокурор Русе Георгий Георгиев.

Виктория Маринова Крым.Реалии

Отметим, последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов ЕС. Речь идет об инфраструктурных объектах, финансируемых ЕС. На них зарабатывали консалтинговые фирмы миллионы болгарских левов. К махинациям также могут быть причастны чиновники и политики из руководства Болгарии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Словакии известного журналиста и его девушку застрелили в период с 22 по 25 февраля. Их тела обнаружили в доме в населенном пункте Велка Мача, который находится недалеко от города Трнава.

Журналисту пуля попала в грудь, а девушке - в голову. 2 марта тысячи людей в Словакии вышли почтить память погибших, несмотря на снегопад и мороз.