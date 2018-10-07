Расследовала махинации в ЕС: в Болгарии зверски убили известную журналистку

В Болгарии жестоко убили директора и ведущую регионального телеканала TVN Викторию Маринову, которая расследовала махинации с деньгами ЕС.
Об этом сообщает местный телеканал NOVA TV. Как сказано в сюжете, тело 30-летний женщины было найдено в зеленой зоне вблизи реки Дунай, в городе Русе. Рядом с ней лежали ее вещи, а вблизи находился автомобиль журналистки.
Полиция сейчас отрабатывает несколько мотивов, в том числе и профессиональную деятельность убитой. Пока известно, что смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения.
"Работа не останавливается ни на мгновение. У нас достаточно специалистов. Скоро сможем предоставить больше информации о личности убийцы" - сообщил районный прокурор Русе Георгий Георгиев.
Виктория Маринова
Крым.Реалии
Отметим, последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов ЕС. Речь идет об инфраструктурных объектах, финансируемых ЕС. На них зарабатывали консалтинговые фирмы миллионы болгарских левов. К махинациям также могут быть причастны чиновники и политики из руководства Болгарии.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Словакии известного журналиста и его девушку застрелили в период с 22 по 25 февраля. Их тела обнаружили в доме в населенном пункте Велка Мача, который находится недалеко от города Трнава.
Журналисту пуля попала в грудь, а девушке - в голову. 2 марта тысячи людей в Словакии вышли почтить память погибших, несмотря на снегопад и мороз.