Рассекречены имена лучших шпионов СССР: чем они занимались

Журналистам удалось узнать информацию о шпионах СССР, информацию о которых рассекретила служба внешней разведки России.

Как они жили и погибли, говорится в материале ВВС. Глава Центра по изучению разведки и вопросов безопасности британского Университета Брунеля Кристиан Густафсон назвал такой шаг России неожиданным и редким.

Один из семи рассекреченных шпионов – Евгений Ким. Он родился в 1932 в Корее. Известно, что в 1998 году в Москве отставного полковника КГБ сбила машина. У него не оказалось близких родственников. Хоронили Кима за счет государства.

Для того, чтобы начать работу на КГБ в 50-х годах, ему пришлось расстаться с женой и ребенком. Известно, что шпион работал в одной из азиатских стран, выдавая себя за местного жителя.

В середине 1950-х годов сын Кима, будучи подростком, утонул во время купания.

"Нелегал сумел вырваться в Москву лишь на день и сразу после похорон, сжав зубы, поспешил на место службы", – говорится в рассказе о безымянном разведчике, опубликованном в газете "Аргументы и факты" в 2017 году. Детали этого рассказа во многом совпадают с установленными фактами биографии Кима.

После переброски в далекую страну, Ким начал все с нуля.

"Ему пришлось строить свою новую биографию... Выбился в люди. Занял, преодолев неимоверную конкуренцию, высокий пост", – говорится в рассказе о разведчике.

В 1987 году полковнику Киму засекреченным указом присвоили звание Героя Советского Союза.

Евгений Ким ВВС

Михаил Васенков

Десятилетия жил под прикрытием на Западе Михаил Васенков. Он выдавал себя за Хуана Ласаро.

В 1976 году он прибыл в столицу Перу из Мадрида якобы для исследования местного рынка табака по заказу одной из испанских компаний.

"Он защитил докторскую диссертацию и получил должность преподавателя в престижном нью-йоркском Барух-колледже. Кроме того, он тоже начал публиковать свои политические эссе", – писала о Васенкове-Ласаро газета "Коммерсант".

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В 1990 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В это время он уже жил в США, где родился его ребенок Хуан младший. Позже он стал лауреатом международных конкурсов.

В 2010 году Хуан-старший, его супруга Вики и еще восемь человек были задержаны ФБР по подозрению в сотрудничестве с российской Службой внешней разведки. Выдать его мог перешедший на сторону США бывший офицер СВР Олег Потеев.

Также стало известно о деятельности Васенкова-Ласаро и его жены. Ониработали над обеспечением финансирования сети российских "нелегалов" в США. На связь с Москвой шпионы выходили при помощи передатчика Морзе.

Позже разведчиков обменяли на четверых людей, содержавшихся в российских тюрьмах, среди них был бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Михаил Васенков ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, служба внешней разведки России рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в безопасность страны".

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