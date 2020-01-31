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31 января • обновлено в 05:57
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Рассекречены имена лучших шпионов СССР: чем они занимались

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Журналистам удалось узнать информацию о шпионах СССР, информацию о которых рассекретила служба внешней разведки России.

Как они жили и погибли, говорится в материале ВВС. Глава Центра по изучению разведки и вопросов безопасности британского Университета Брунеля Кристиан Густафсон назвал такой шаг России неожиданным и редким.

Один из семи рассекреченных шпионов – Евгений Ким. Он родился в 1932 в Корее. Известно, что в 1998 году в Москве отставного полковника КГБ сбила машина. У него не оказалось близких родственников. Хоронили Кима за счет государства.

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Для того, чтобы начать работу на КГБ в 50-х годах, ему пришлось расстаться с женой и ребенком. Известно, что шпион работал в одной из азиатских стран, выдавая себя за местного жителя.

В середине 1950-х годов сын Кима, будучи подростком, утонул во время купания.

"Нелегал сумел вырваться в Москву лишь на день и сразу после похорон, сжав зубы, поспешил на место службы", – говорится в рассказе о безымянном разведчике, опубликованном в газете "Аргументы и факты" в 2017 году. Детали этого рассказа во многом совпадают с установленными фактами биографии Кима.

После переброски в далекую страну, Ким начал все с нуля.

"Ему пришлось строить свою новую биографию... Выбился в люди. Занял, преодолев неимоверную конкуренцию, высокий пост", – говорится в рассказе о разведчике.

В 1987 году полковнику Киму засекреченным указом присвоили звание Героя Советского Союза.

Евгений Ким

Евгений Ким

ВВС

Михаил Васенков

Десятилетия жил под прикрытием на Западе Михаил Васенков. Он выдавал себя за Хуана Ласаро.

В 1976 году он прибыл в столицу Перу из Мадрида якобы для исследования местного рынка табака по заказу одной из испанских компаний.

"Он защитил докторскую диссертацию и получил должность преподавателя в престижном нью-йоркском Барух-колледже. Кроме того, он тоже начал публиковать свои политические эссе", – писала о Васенкове-Ласаро газета "Коммерсант".

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В 1990 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В это время он уже жил в США, где родился его ребенок Хуан младший. Позже он стал лауреатом международных конкурсов.

В 2010 году Хуан-старший, его супруга Вики и еще восемь человек были задержаны ФБР по подозрению в сотрудничестве с российской Службой внешней разведки. Выдать его мог перешедший на сторону США бывший офицер СВР Олег Потеев.

Также стало известно о деятельности Васенкова-Ласаро и его жены. Ониработали над обеспечением финансирования сети российских "нелегалов" в США. На связь с Москвой шпионы выходили при помощи передатчика Морзе.

Позже разведчиков обменяли на четверых людей, содержавшихся в российских тюрьмах, среди них был бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Михаил Васенков

Михаил Васенков

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, служба внешней разведки России рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в безопасность страны".

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Россия
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