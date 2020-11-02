Рассчитан уровень смертности от COVID-19 в разных странах

Уровень смертности от коронавируса (COVID-19) в странах с высоким уровнем дохода составляет 1%.

Как сообщается в отчете исследователей из Имперского колледжа Лондона, значительно ниже уровень смертности в странах с низким уровнем доходов и более молодым населением.

Ученые проанализировали 175 научных работ и 10 тестирований на антитела, чтобы точно рассчитать коэффициент летальности (IFR), отражающий долю умерших от числа инфицированных. Новое исследование устраняет ряд неточностей, связанных с предыдущими оценками, которые основывались на данных, полученных на ранних этапах пандемии.

Специалисты также учитывали серореверсию – уменьшение количества антител, приводящее к отрицательному результату анализа на коронавирус у людей, который был бы положительным на ранней стадии болезни. Серореверсия может приводить к завышенной оценке IFR, поскольку в этом случае истинное число заболевших больше, чем показывает тестирование.

В странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15%, а в бедных странах – 0,23%. IFR растет по мере старения, и риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет.

У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1%, а у людей старше 80 лет достигает 5% и более.

Как писал OBOZREVATEL, в ряде стран Европы за неделю сильно вырос ежесуточный показатель случаев заражения COVID-19 и летальных исходов среди инфицированных.