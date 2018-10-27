Этой ночью по территории Израиля были выпущены очередные ракеты из палестинского сектора Газа. Что характерно, для более или менее успешного запуска ракеты, а тем более для того, чтобы она долетела до цели и там взорвалась, нужны либо сами ракеты, либо их основные компоненты, которые можно собрать в работающее изделие. В секторе Газа нет промышленности, которая может произвести ракеты или их основные компоненты. Этот анклав живет на иждивении мирового сообщества, которое направляет туда деньги для поддержания жизнедеятельности населения, и понятно, что никто не даст денег на закупку вооружений. Тем не менее ХАМАС, террористическая организация, поддерживаемая Москвой и Тегераном, постоянно обстреливает территорию Израиля именно ракетами.

Эта ситуация родственна тому, что происходит на оккупированной части Донбасса. Там – разрушена экономика и это разрушение приобретает все более отчетливые формы, поскольку большинство предприятий не просто не работают, а демонтированы и даже корпуса порезаны и вывезены в виде металла. То же самое произошло и с частью инфраструктуры, в частности – участками железной дороги, трубопроводами и так далее. Это – тоже порезано на металл.

В любом случае, эта территория в принципе не может содержать армию, с численностью личного состава и бронетехники, сопоставимую с армией Германии, например, и тем более, она бы не смогла закупить хотя бы один современный комплекс РЭБ, которые наблюдаются там во множестве. На самом деле, при отсутствии месторождений нефти и перерабатывающих предприятий, там не смогли бы даже закупать нужное количество топлива для всей той военной техники, которая вот уже пятый год перемещается по региону и постоянно проводит учения на полигонах.

Очевидно, что все это – перчатка, скрывающая российский кулак. Этого не могут замечать идиоты, слепые или глава миссии ОБСЕ Хуг, который на этой неделе стал полным тезкой Путина, в его народном варианте произношения. В любом случае, внешняя накачка милитаризма – очевидна и безусловна.

То же самое имеет Израиль с сектором Газа. Содержание армии – хлопотное и дорогое дело. Об этом говорит та драка, которую устроил Трамп со своими европейскими партнерами по поводу финансирования обороны. Напомним, при положенных для стран НАТО 3% ВВП, страны НАТО финансировали свои ВС в среднем на 1% ВВП и утверждали что эти расходы – очень обременительны для экономики страны. В секторе ГАЗА – достигнут предел милитаризма, там даже дети поставлены под ружье, все ресурсы направляются на вооружения и большая часть этих ресурсов приходит извне.

Израиль долгие годы поясняет спонсорам палестинской автономии, что на самом деле, они финансируют терроризм в самом неприглядном и отвратительном виде, но воз и ныне там. У палестинцев есть возможности готовить и запускать ракеты по территории Израиля и повторяется это с завидной регулярностью.

Так случилось и этой ночью. Пока исчерпывающей информации не поступило, а пришли только короткие комментарии с аккаунта ВВС Израиля в соцсетях, и по ним можно примерно восстановить ход ночных событий.

Из сектора Газа было запущено несколько ракет в направлении израильских населенных пунктов, и по кадрам видео, опубликованным в Сети, видно, как отработала система "Железный Купол". Сообщений о том, что хоть одна палестинская ракета достигла цели и причинила разрушения или жертвы – нет.

Сразу после этого инцидента в воздух были подняты самолеты израильских ВВС, которые нанесли точечный удар по четырехэтажному зданию службы безопасности ХАМАС в Газе. На видео заметно, как после первичного взрыва в следствии попадания ракеты, произошел второй взрыв, видимо, сдетонировали боеприпасы, находившиеся внутри здания.

Все это говорит о том, что даже при наличии возможности эффективно перехватывать ракеты противника и мгновенно давать ответ – поражать военную инфраструктуру Газа, решением проблемы является полная изоляция анклава, прекращение поставок туда вооружений и прекращение финансирования не гуманитарных аспектов жизни.

Не удивительно, что против таких мер неизменно выступает рассадник терроризма – Москва. В нашем случае она торпедирует любые миротворческие инициативы, связанные с перекрытием границы оккупированной территории с РФ. Источник терроризма всегда один и тот же, и только "хугопатия" или "синдром Хуга" не дает этого замечать. Между прочим, именно эта болезнь неизбежно приводит к силовому сценарию решения вопроса. Поэтому надо еще внимательно посмотреть на то, кто больший террорист: тот, кто держит в руках оружие или тот, кто призван это фиксировать и запускать механизм изъятия этого оружия, но по каким-то причинам этого не видит.