МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Аnti-colorados
Аnti-colorados
БлогерВсе статьи автора

Рассадник терроризма опять протестует

13.5т

Этой ночью по территории Израиля были выпущены очередные ракеты из палестинского сектора Газа. Что характерно, для более или менее успешного запуска ракеты, а тем более для того, чтобы она долетела до цели и там взорвалась, нужны либо сами ракеты, либо их основные компоненты, которые можно собрать в работающее изделие. В секторе Газа нет промышленности, которая может произвести ракеты или их основные компоненты. Этот анклав живет на иждивении мирового сообщества, которое направляет туда деньги для поддержания жизнедеятельности населения, и понятно, что никто не даст денег на закупку вооружений. Тем не менее ХАМАС, террористическая организация, поддерживаемая Москвой и Тегераном, постоянно обстреливает территорию Израиля именно ракетами.

Эта ситуация родственна тому, что происходит на оккупированной части Донбасса. Там – разрушена экономика и это разрушение приобретает все более отчетливые формы, поскольку большинство предприятий не просто не работают, а демонтированы и даже корпуса порезаны и вывезены в виде металла. То же самое произошло и с частью инфраструктуры, в частности – участками железной дороги, трубопроводами и так далее. Это – тоже порезано на металл.

В любом случае, эта территория в принципе не может содержать армию, с численностью личного состава и бронетехники, сопоставимую с армией Германии, например, и тем более, она бы не смогла закупить хотя бы один современный комплекс РЭБ, которые наблюдаются там во множестве. На самом деле, при отсутствии месторождений нефти и перерабатывающих предприятий, там не смогли бы даже закупать нужное количество топлива для всей той военной техники, которая вот уже пятый год перемещается по региону и постоянно проводит учения на полигонах.

Новости
Русский в Израиле: у повара в кафе был шок

Очевидно, что все это – перчатка, скрывающая российский кулак. Этого не могут замечать идиоты, слепые или глава миссии ОБСЕ Хуг, который на этой неделе стал полным тезкой Путина, в его народном варианте произношения. В любом случае, внешняя накачка милитаризма – очевидна и безусловна.

То же самое имеет Израиль с сектором Газа. Содержание армии – хлопотное и дорогое дело. Об этом говорит та драка, которую устроил Трамп со своими европейскими партнерами по поводу финансирования обороны. Напомним, при положенных для стран НАТО 3% ВВП, страны НАТО финансировали свои ВС в среднем на 1% ВВП и утверждали что эти расходы – очень обременительны для экономики страны. В секторе ГАЗА – достигнут предел милитаризма, там даже дети поставлены под ружье, все ресурсы направляются на вооружения и большая часть этих ресурсов приходит извне.

Израиль долгие годы поясняет спонсорам палестинской автономии, что на самом деле, они финансируют терроризм в самом неприглядном и отвратительном виде, но воз и ныне там. У палестинцев есть возможности готовить и запускать ракеты по территории Израиля и повторяется это с завидной регулярностью.

Так случилось и этой ночью. Пока исчерпывающей информации не поступило, а пришли только короткие комментарии с аккаунта ВВС Израиля в соцсетях, и по ним можно примерно восстановить ход ночных событий.

Из сектора Газа было запущено несколько ракет в направлении израильских населенных пунктов, и по кадрам видео, опубликованным в Сети, видно, как отработала система "Железный Купол". Сообщений о том, что хоть одна палестинская ракета достигла цели и причинила разрушения или жертвы – нет.

Новости
Почему за халатность россиян должен отвечать Израиль?

Сразу после этого инцидента в воздух были подняты самолеты израильских ВВС, которые нанесли точечный удар по четырехэтажному зданию службы безопасности ХАМАС в Газе. На видео заметно, как после первичного взрыва в следствии попадания ракеты, произошел второй взрыв, видимо, сдетонировали боеприпасы, находившиеся внутри здания.

Все это говорит о том, что даже при наличии возможности эффективно перехватывать ракеты противника и мгновенно давать ответ – поражать военную инфраструктуру Газа, решением проблемы является полная изоляция анклава, прекращение поставок туда вооружений и прекращение финансирования не гуманитарных аспектов жизни.

Не удивительно, что против таких мер неизменно выступает рассадник терроризма – Москва. В нашем случае она торпедирует любые миротворческие инициативы, связанные с перекрытием границы оккупированной территории с РФ. Источник терроризма всегда один и тот же, и только "хугопатия" или "синдром Хуга" не дает этого замечать. Между прочим, именно эта болезнь неизбежно приводит к силовому сценарию решения вопроса. Поэтому надо еще внимательно посмотреть на то, кто больший террорист: тот, кто держит в руках оружие или тот, кто призван это фиксировать и запускать механизм изъятия этого оружия, но по каким-то причинам этого не видит.

Читайте все новости по теме "Война" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
Война
Место
Израиль
Источник
Источник:defence-line.org
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
1
2
Смешно
20
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
В любом случае, Украина в принципе не может содержать армию, в четвертом квартале 2018 года Минфин должен выплатить по государственному долгу 96,6 миллиарда гривен. Согласно графику прогнозных долговых платежей Минфина, по внутреннему долгу в октябре-декабре он должен заплатить 79,35 ммиллиарда гривен, по внешнему - 17,25 миллиарда гривен.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Содержание армии – хлопотное и дорогое дело. Экономисты обратили внимание на высокие проценты, под которые Украины выпустила евробонды. Но Нацбанк считает успешным размещение гособлигаций. "Министерство финансов выполнило свою роботу очень хорошо. Если мы сегодня сложим все факторы - изменение условий на внешних рынках, дефицит госбюджета, долг к ВВП, предстоящие выборы и прочее, то поймем, что другой ставки быть не могло", - сказали в НБУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Содержание армии – хлопотное и дорогое дело. Украина живет на иждивении мирового сообщества, которое направляет туда деньги для поддержания жизнедеятельности населения, и понятно, что никто не даст денег на закупку вооружений. Украина разместила пятилетние облигации на 750 миллионов долларов с доходностью девять процентов годовых и десятилетние - на 1,25 миллиарда долларов с доходностью 9,75 процента годовых. Госбюджет получит только часть привлеченной суммы - 1,275 миллиарда долларов. Минфин планирует направить часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на 725 миллионов долларов, размещенных в конце августа текущего года.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Махал Махалыч, ГЫ-ГЫ-ГЫ С 1 мая 2019 года цена на газ для украинцев должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров, а с 1 января 2020-го может достичь 12314 гривен.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Pierro Vladimir, петрушка раскукарекался! Ко-ко-ко!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги