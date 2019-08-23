"Распилили Россию!" На росТВ устроили переполох из-за карты на стене в Раде

Российские пропагандисты взорвались возмущениями из-за поста главы комитета по иностранных делам Верховной Рады Украины Анны Гопко. В нем она опубликовала фото со своим преемником Богданом Яременко на фоне карты Идель-Урала.

Бурную дискуссию по этому поводу устроили в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и обвинили Украину в поддержке "нацистских" идей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Студия передачи "60 минут" Скриншот видео

"Бывшая глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко знакомит своего преемника с повесткой дня и передает свой кабинет вместе с картой, посмотрите, так называемой Идель-Уральской республики! Это кусочек распиленной России! Земли, на которые во время Второй мировой рассчитывали легионеры Вермахта, хотя сам Гитлер никакую республику для них создавать не собирался. А потом вы нам говорите про новую власть, про то, что пришли люди, которые настроят отношения! Нет, они те же самые!" – возмутился скандальный пропагандист Евгений Попов.

Напомним, что Идель-Урал (Волга-Урал) – это термин, используемый для обозначения финно-угорских и тюркских стран Поволжья: Эрзяно-Мокшании (Мордовии), Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. В 1917 году они впервые заговорили о создании независимого татарского государства. Это произошло на Всероссийском мусульманском съезде в Москве.

Анна Гопко с Богданом Яременко на фоне карты Идель-Урала Facebook Анны Гопко

Гопко и Яременко на фоне карты Идель-Урала Facebook Анны Гопко

Карта Идель-Уральской республики Facebook Анны Гопко

Как сообщал OBOZREVATEL:

на российском пропагандистском телевидении вызвал ажиотаж второй эпизод стимпанк-мультфильма "Воля" об истории Украины. Наибольшее возмущение рупоров Кремля спровоцировал фрагмент о возврате в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.

В январе российские пропагандисты также устроили панику из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируют США. Столь бурную реакцию у рупоров Кремля вызвала статья "Радио Свобода" о том, как украинцам возвращают историческую память об их этнических территориях.

В свою очередь "Правый сектор" не исключил силовой возврат Кубани, но склонился к тому, что регион сам вернется в состав Украины после падения путинского режима.

Экс-нардеп Александр Ковтуненко заявил, что Украине пригодится Крымский мост, построенный оккупантами. По его словам, именно по нему ВСУ дойдут до Кубани, которую вернут как историческую территорию.

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