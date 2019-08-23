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"Распилили Россию!" На росТВ устроили переполох из-за карты на стене в Раде

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Российские пропагандисты взорвались возмущениями из-за поста главы комитета по иностранных делам Верховной Рады Украины Анны Гопко. В нем она опубликовала фото со своим преемником Богданом Яременко на фоне карты Идель-Урала.

Бурную дискуссию по этому поводу устроили в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и обвинили Украину в поддержке "нацистских" идей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Студия передачи "60 минут"

Студия передачи "60 минут"

Скриншот видео

"Бывшая глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко знакомит своего преемника с повесткой дня и передает свой кабинет вместе с картой, посмотрите, так называемой Идель-Уральской республики! Это кусочек распиленной России! Земли, на которые во время Второй мировой рассчитывали легионеры Вермахта, хотя сам Гитлер никакую республику для них создавать не собирался. А потом вы нам говорите про новую власть, про то, что пришли люди, которые настроят отношения! Нет, они те же самые!" – возмутился скандальный пропагандист Евгений Попов.

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Напомним, что Идель-Урал (Волга-Урал) – это термин, используемый для обозначения финно-угорских и тюркских стран Поволжья: Эрзяно-Мокшании (Мордовии), Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. В 1917 году они впервые заговорили о создании независимого татарского государства. Это произошло на Всероссийском мусульманском съезде в Москве.

Анна Гопко с Богданом Яременко на фоне карты Идель-Урала

Анна Гопко с Богданом Яременко на фоне карты Идель-Урала

Facebook Анны Гопко

Гопко и Яременко на фоне карты Идель-Урала

Гопко и Яременко на фоне карты Идель-Урала

Facebook Анны Гопко

Карта Идель-Уральской республики

Карта Идель-Уральской республики

Facebook Анны Гопко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на российском пропагандистском телевидении вызвал ажиотаж второй эпизод стимпанк-мультфильма "Воля" об истории Украины. Наибольшее возмущение рупоров Кремля спровоцировал фрагмент о возврате в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.

  • В январе российские пропагандисты также устроили панику из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируют США. Столь бурную реакцию у рупоров Кремля вызвала статья "Радио Свобода" о том, как украинцам возвращают историческую память об их этнических территориях.

  • В свою очередь "Правый сектор" не исключил силовой возврат Кубани, но склонился к тому, что регион сам вернется в состав Украины после падения путинского режима.

  • Экс-нардеп Александр Ковтуненко заявил, что Украине пригодится Крымский мост, построенный оккупантами. По его словам, именно по нему ВСУ дойдут до Кубани, которую вернут как историческую территорию.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Анна Гопко Богдан Яременко
Место
Россия
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