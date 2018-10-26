Если сильнее империи распались, то нет никаких причин, чтобы российская империя в современном виде не распалась бы. Более того, она уже начала распадаться. Первый этап – распад Советского Союза. Сейчас мы идем ко второму этапу – распада РФ. Сейчас Северный Кавказ удерживается в составе России благодаря военной силе, благодаря отсутствию национальных проектов в кавказцев, страшным русско-чеченским войнам, которые повлекли за собой огромное количество жертв и отложились в памяти всех кавказских народов, политике Москвы с провоцирования конфликтов между собой.

В России постоянно идет процесс давления на независимых активистов, их запугивают, сажают или даже убивают.

У меня был знакомый, Зухум Зукумов. Он был университетским преподавателем в Дагестане. Развивал идею, связанную с отрывом ориентировки северокавказского ислама на "Аль-Каиду" или "Исламское государство". У кавказцев был пример государства Шамиля. Для того времени и тех условий это было весьма упорядоченное государство. Шамиль официально популярен на Кавказе. У него было исламское государство. Почему бы не вывести проект дагестанской самостоятельности именно из имамата Шамиля? Это же на поверхности: объявить дагестанское государство наследником имамата Шамиля. Москве с этим сложно было бы бороться, так как на официальном уровне в Дагестане и Чечне Шамиль почти канонизирован. Его прославляют за то, что он, с одной стороны, воевал против России, но, с другой стороны, покорился империи, капитулировал. В этом плане он удобен для империи, но если взять его историческое наследие в полной мере – Москве будет сложно что-то сказать. Зухум был убит.

Именно такой путь в кавказских интеллектуалов, если они будут хотя бы даже обсуждать национальные проекты, связанные с независимостью и деколонизацией.