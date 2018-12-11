Франция протестует: Боровой предупредил о расколе из-за мигрантов

Миграционные проблемы в Европе, из-за которых, в частности, протестует Франция – это естественный процесс, который может быть использован для раскола общества.

"То, что он происходит импульсно, и даже спровоцировано, cоздает определенные сложности, но в общем это естественный процесс. После Второй мировой войны нечто похожее происходило между Германией и Турцией – огромное количество мигрантов, но они адаптировались, и сегодня турецкая община огромная. Это составной элемент Германии, и даже такой некий тест для поддержания толерантности немецкого общества", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский политик Константин Боровой.

Но наряду с этим возрастающие недовольство миграционными процессами, как говорит россиянин, может привести к расколу общества.

Протесты во Франции

"Тут тоже ведь два процесса, с одной стороны это антимигрантские настроения, а с другой стороны – адаптированные мигранты, которые голосуют за льготы, за социалистов, за халяву. Но такие противоречивые ситуации тоже являются инструментом раскола общества. И он активно используется", – объяснил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября во Франции начались протесты против повышения цен на топливо. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Позже митинги переросли в антиправительственные акции. Демонстранты обнародовали список требований к французскому правительству. Манифест состоял из 25 пунктов и включает, в частности, выход из ЕС и НАТО и остановку приема мигрантов на принятие и интеграцию которых у Франции нет средств.

В связи с массовыми акциями протестов президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.