"Расколет Европу!" В Европарламенте забили тревогу из-за возвращения России в ПАСЕ

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы может обернуться потерей доверия к организации и даже расколом Европейского союза.

Такое заявление сделала член Европарламента, режиссер-документалист Ребекка Хармс в интервью "Апострофу", комментируя нашумевшую резолюцию, принятую в ПАСЕ 3 июня.

"Если Россия вернется, не отреагировав на резолюции ПАСЕ и проигнорировав решение Европейского суда по правам человека и Международного трибунала ООН по морскому праву, Совет Европы не просто потеряет доверие. Он будет противоречить самой цели и причинам, почему он был основана.

Иллюстрация vestikavkaza.ru

Путин расколет ЕС, если ему удастся вернуть делегацию Госдумы РФ без условий", – сказала Хармс.

Она подчеркнула, что после агрессии РФ к Украине "не время позволять делегации из Думы возвращаться в ПАСЕ без всяких условий".

"Сейчас время поставить им четкие условия и ввести больше санкций в случае игнорирования", – отметила депутат Европейского парламента.

Она добавила, что Запад должен продолжать восстановление украинского суверенитета и остановку агрессию Кремля дипломатическим путем, в частности, с помощью персональных и общих экономических санкций.

"Эта стратегия до сих пор имеет место, но будет работать только тогда, когда Запад будет единым и не будет подрывать свои же решения. В частности, ЕС должен быть устойчивым и продлевать санкции, если Россия продолжит игнорировать Минские соглашения", – сказала Хармс.

"Если делегация из Думы вернется, не выполнив ни одной из многих предыдущих резолюций, принятых из-за нарушения суверенитета Украины и прав человека – это разрушит основы Минских соглашений.

Я до сих пор не могу поверить, что Германия и Франция рискуют этим, потому что хотят "нормальных" отношений с европейской страной, которая ведет войну против своих соседей", – отметила она.

Хармс высказала опасение того, что эта ситуация может ухудшить перспективу для многих замороженных конфликтов в странах Восточного партнерства и Западных Балканах.

"И даже для оппозиции и гражданского общества в России это станет черным днем, потому что решение Европейского суда по их делам также игнорируются Кремлем", – подытожила депутат Европарламента.

Ребекка Хармс DW

Отметим, ранее, 9 апреля 2019 года, в ПАСЕ отказались изменить процедуру применения санкций, что позволило бы России вернуться в ее состав.

Как сообщал OBOZREVATEL:

РФ в июне 2017 года прибегла к финансовому шантажу СЕ после наложения на ее делегацию санкций в ПАСЕ в ответ на оккупацию Крыма и агрессию против Украины. С тех пор Россия не заявляла своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Ранее Россия заявляла, что может самостоятельно покинуть Совет Европы из-за скандальной резолюции ПАСЕ, принятой 10 апреля.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что несмотря на то, что Россию пока не вернули в ассамблею, риск этого слишком большой и 17 мая в Хельсинки большинство министров иностранных дел членов Совета Европы дали соответствующий сигнал ПАСЕ.

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