''Расист, как Гитлер'': в США боятся, что Трамп ведет страну к фашизму

Знаменитый голливудский актер Роберт де Ниро обозвал президента США Дональда Трампа настоящим расистом.

Артист отметил, что глава Белого дома, с момент своего президентства стал только хуже. В его поведении прослеживается риторика, в которой он высказывает превосходство белой расы, сообщает The Guardian.

"Когда видишь, как некто вроде Трампа становится президентом, думаешь: "Ну, хорошо. Посмотрим, что он будет делать, может, изменится". Но он стал еще хуже. Это показало мне, что он — настоящий расист. Я полагал, что он, будучи родом из Нью-Йорка, понимает разнообразие, существующее в этом городе, но он так плох, как я и думал раньше — и даже гораздо хуже. Это позор", — заявил актер.

Де Ниро отметил, что у него шестеро детей смешанного расового происхождения. К тому же один из них гомосексуалист.

"Я обеспокоен. Один из моих детей — гей, и он переживает, что к нему будут относиться определенным образом", - подчеркнул он.

Звезда добавил, что Трамп находится на пути к фашизму. Актер напомнил, что в свое время люди также потешались и над Гитлером, и над Муссолини, поскольку те казались смешными.

Дональд Трамп getty

"Меня беспокоит то, что в будущем будут люди, которые увидят в нем пример, и они будут в некотором роде травмированы. Но они будут гораздо умнее, еще более эксцентричными и их личности будут гораздо более пестрыми. У них будут те же самые ценности, что и у него, но они будут способны зайти гораздо дальше и причинить больше вреда в качестве деспотов. Вот что меня тревожит. Есть люди, которые смотрят на него и говорят: "Я хочу быть как он". Но они будут действовать гораздо успешнее и будут умнее", — подытожил Де Ниро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дональд Трамп ответил на оскорбления со стороны голливудского актера Роберта Де Ниро, назвав его "человеком с очень низким IQ".