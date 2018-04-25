Расчленил и выбросил в море: в Дании суд вынес приговор в деле об убийстве на подлодке

Датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту принадлежавшей ему подводной лодки.

Пожизненное заключение в Дании, как правило, означает на практике, что осужденный проводит в тюрьме 15-17 лет без права на досрочное освобождение, передает ВВС.

Расчлененное тело Валль было найдено в море 21 августа 2017 года - спустя 11 дней после того, как она брала у изобретателя интервью по поводу его самодельной субмарины. На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.

Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло.

Изобретатель признал, что расчленил ее тело, но утверждает, что не убивал ее умышленно.

30-летнюю женщину последний раз видели вечером 10 августа 2017 года, когда она взошла на борт 40-тонной субмарины "Наутилус". Журналистка собиралась подготовить материал об изобретении Мадсена.

Тревогу поднял партнер Валль, когда на следующий день она не вернулась домой.

Сам Мадсен несколько раз менял показания.

Сначала он говорил, что доставил Ким Валль в Копенгаген живой и невредимой, однако затем заявил, что на подлодке произошла "ужасная авария", после чего он похоронил журналистку в море и планировал покончить с собой, затопив субмарину.

За последние 10 лет в Дании к пожизненному заключению приговорено всего 15 человек, отмечает издание.