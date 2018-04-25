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Расчленил и выбросил в море: в Дании суд вынес приговор в деле об убийстве на подлодке

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Датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту принадлежавшей ему подводной лодки.

Пожизненное заключение в Дании, как правило, означает на практике, что осужденный проводит в тюрьме 15-17 лет без права на досрочное освобождение, передает ВВС.

Расчлененное тело Валль было найдено в море 21 августа 2017 года - спустя 11 дней после того, как она брала у изобретателя интервью по поводу его самодельной субмарины. На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.

Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло.

Изобретатель признал, что расчленил ее тело, но утверждает, что не убивал ее умышленно.

30-летнюю женщину последний раз видели вечером 10 августа 2017 года, когда она взошла на борт 40-тонной субмарины "Наутилус". Журналистка собиралась подготовить материал об изобретении Мадсена.

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Тревогу поднял партнер Валль, когда на следующий день она не вернулась домой.

Сам Мадсен несколько раз менял показания.

Сначала он говорил, что доставил Ким Валль в Копенгаген живой и невредимой, однако затем заявил, что на подлодке произошла "ужасная авария", после чего он похоронил журналистку в море и планировал покончить с собой, затопив субмарину.

За последние 10 лет в Дании к пожизненному заключению приговорено всего 15 человек, отмечает издание.

Место
Дания
Объект
суд
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