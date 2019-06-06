"Раньше говорил о мире!" В России набросились на Зеленского

В России резко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за его обращения к Соединенным Штатам касательно поставок ВСУ новых систем вооружений.

Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандистского телеканала RT назвала такой шаг украинского главы "неправильным сигналом".

"Зеленский должен посылать сигналы не России, а своим гражданам. Не только своим избирателям, но и людям на Донбассе, которым не дали проголосовать. Он должен посылать сигнал всем.

И слова про поставки оружия… я не думаю, что это правильный сигнал. Раньше он использовал слово "мир" – вот это, с моей точки зрения, тот сигнал, который ему стоит послать", – заявила Захарова.

Захарова и Зеленский Коллаж

Напомним, президент Украины на встрече с американским сенатором Робертом Портманом в Киеве заявил о потребности украинской армии в новом вооружении.

"Он [Зеленский] откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях.

Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять семена раздора среди жителей Донбасса. Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации. И я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей", – цитирует Портмана ТАСС.

Зеленский и Портман Rob Portman ‏/ Twitter

Отметим, американский политик положительно отозвался о Зеленском и подчеркнул, что "впечатлен от встречи", а также назвал беседу продуктивной, а украинского президента – "умным, проницательным и решительным".

"Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", – заявил Портман об итогах беседы.

Скриншот сообщения RT в Telegram

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мария Захарова пригрозила ухудшением отношений с Украиной из-за заявления команды Владимира Зеленского о политике "кнута и пряника" в отношении Кремля.

Немного позже Захарова внезапно выступила в поддержку президента Украины Зеленского из-за употребления им русского языка.

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