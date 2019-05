Раньше был Марией: в Италии впервые мэром стал трансгендер

В городке Тромелло в провинция Ломбардия (Италия) впервые в истории мэром избрали трансгендера Джанмарко Негри.

Об этом сообщает Corriere Della Sera. 40-летний мужчина обошел в избирательной гонке трех своих конкурентов, несмотря на неутешительные прогнозы.

Отмечается, что он никогда раньше не занимался политикой, но получил известность, будучи адвокатом по уголовным делам и активным участником акций по защите прав сексуальных меньшинств.

Так, до 2015 года Негри был женщиной по имени Мария, однако он с детства чувствовал себя мужчиной. Решившись на несколько операций по смене пола, новоизбранный мэр изменился до неузнаваемости. По словам самого Негри, он "нашел себя раз и навсегда", став мужчиной.

Отметим, в Тромелло проживает около 4 тысяч человек. Новый мэр получил на выборах 786 голосов (37,54%).

#VotoTrans ELEZIONI PRIMO SINDACO TRANSGENDER IN ITALIA A TROMELLO PAVIA l'avvocato Gianmarco Negri, della lista civica "CambiaMenti per Tromello", a cui vanno i nostri auguri, e speriamo che ci siano alche molti altri eletti ed elette lesbiche gay e trans in queste elezioni pic.twitter.com/C62VgmY7bv