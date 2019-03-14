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Ранены люди, 40 домов разрушены: мощный торнадо в Германии попал на видео

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На общину Эйфель Рётген в Германии вечером в среду, 13 марта, обрушилось мощное торнадо.

В результате стихии разрушено около 40 домов, пострадали 5 человек, пишет Мerkur.de.

"Пять человек получили легкие ранения, четверо из них были госпитализированы", - заявил местный представитель пожарной охраны в четверг.

Часть из десятков пострадавших домов непригодны к жизни.

Утром 14 марта 350 экстренных служб продолжили работу по уборке и ремонту.

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Торнадо в Германии

Торнадо в Германии

Последствия торнадо

Последствия торнадо

dpa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео, как в США в эпицентре торнадо чудом уцелел дом.

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Место
Германия
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