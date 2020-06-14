Израиль начал строительство поселения, названного в честь Трампа

Израиль 14 июня начал строительство поселения на Голанских высотах, названного в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом во время заседания сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, заявляется на сайте правительства Израиля. Поселение будет названо Рамат-Трамп.

"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", – сказал Нетаньяху.

В мае 2019 года он заявил о выделении места на Голанах для поселения в честь американского президента. 16 июня того же года в ходе специального выездного заседания переходного правительства открыл там табличку с названием "Рамат-Трамп".

Напомним:

В марте 2019 года Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он приказал Соединенным Штатам пора "полностью признать" суверенитет Израиля над Голанами, которые были аннексированы в 1967 году после военных действий.

При этом ООН заявила, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на территории своих законов и администрации лишены юридической силы.

Голанские высоты – спорная территория, которая была частью Сирии до 1967 года, но во время Шестидневной войны в начале июля 1967-го две трети высоты были заняты Израилем.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Аннексия этих земель не была признана мировым сообществом и Советом Безопасности ООН.

Как писал OBOZREVATEL, 19 мая в Палестине заявили о разрыве всех соглашений с Израилем и США, включая так называемую сделку века между президентом Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Ранее, после публичного оглашения условий сделки, в Палестине вышли на массовые протесты. Лидер палестинцев заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не пройдет: "народ отправит ее в мусорную корзину истории".