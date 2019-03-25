Ракеты Путина рассорили Турцию и США: наметился громкий скандал

Турция не намерена отступать от решения купить ракетные системы S-400 у России, несмотря на любые заявления США.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телекомпании TGRT Haber, передает Reuters. На фоне этого США пригрозили заморозить подготовку поставок истребителей F-35 в Турцию.

Такую информацию подтвердили американские чиновники.

С-400

"Это был бы самый сильный сигнал от Вашингтона о том, что у Анкары не может быть усовершенствованного самолета и российской системы ПВО С-400 одновременно", — пояснили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

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