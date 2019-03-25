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Ракеты Путина рассорили Турцию и США: наметился громкий скандал

2.8тЧитать материал на украинском

Турция не намерена отступать от решения купить ракетные системы S-400 у России, несмотря на любые заявления США.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телекомпании TGRT Haber, передает Reuters. На фоне этого США пригрозили заморозить подготовку поставок истребителей F-35 в Турцию.

Такую информацию подтвердили американские чиновники.

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С-400

С-400

"Это был бы самый сильный сигнал от Вашингтона о том, что у Анкары не может быть усовершенствованного самолета и российской системы ПВО С-400 одновременно", — пояснили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 ее ждут серьезные проблемы.

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Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
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an and
an and
Думаю все это игра и, если и купят, то по тайной договоренности с теми же сша, чтобы опробовать её, разобрать и еще раз убедиться, что угрозы от С 400 никакой нет! Больше удивляет россия продажей самой "новой" системы ПВО стране НАТО, как типа врагам! Те же F35 США, например, россии никогда бы не продали, даже в 10 раз дороже...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
an and, Самая новая система это С-500 ,.
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