Ракетный удар по Сирии: Россия и союзники созвали экстренное заседание Совбеза ООН

Россия и страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности созвали экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов США и союзников по Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против мирного населения.

"Постоянный Совет ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) на экстренном заседании принял заявление по Сирии, где осудил ракетные удары США при поддержке Великобритании и Франции", - передает LIFE SHOT в Telegram.

Из-за этого ОДКБ призвал Совбез ООН приложить максимальные усилия по восстановлению международного мира и безопасности.

Отмечается, что заседание Совбеза ООН должно начаться в 18:00.

Как писал "Обозреватель", ранее на ракетные удары по Сирии отреагировала Украина, назвав это "справедливым ответом".