Выпустили 2 ракеты: в Иране показали новое видео с моментом удара по украинскому самолету

В сети появилось видео с моментом попадания иранской ракеты в украинский самолет Boeing 737 под Тегераном.

Ролик сняли с земли на внушительном расстоянии от места ЧП и опубликовали в одном из иранских аккаунтов в социальной сети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах отчетливо видно, как в воздух выпустили две ракеты. Одна описала полукруг и потухла за горизонтом. Вторая же попала в самолет, о чем свидетельствует огненная вспышка в небе.

В Иране показали момент удара по украинскому самолету

ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربین‌های مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 14, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!