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14 января • обновлено в 19:35
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Выпустили 2 ракеты: в Иране показали новое видео с моментом удара по украинскому самолету

2.1т
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В сети появилось видео с моментом попадания иранской ракеты в украинский самолет Boeing 737 под Тегераном.

Ролик сняли с земли на внушительном расстоянии от места ЧП и опубликовали в одном из иранских аккаунтов в социальной сети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах отчетливо видно, как в воздух выпустили две ракеты. Одна описала полукруг и потухла за горизонтом. Вторая же попала в самолет, о чем свидетельствует огненная вспышка в небе.

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Иран сбил украинский самолет: место падения Boeing 737 сняли с воздуха. Видео

В Иране показали момент удара по украинскому самолету

В Иране показали момент удара по украинскому самолету

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который оказался поврежденным.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

  • В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

  • Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета.

  • Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".

  • В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.

  • Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем ​​траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании МАУ в Тегеране.

  • Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

  • Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил – есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

  • Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.

  • Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

  • Кроме того, власти Ирана узнали, что украинский самолет МАУ над Тегераном сбили иранские ПВО за день до официального признания вины, 10 января.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
МАУ самолет
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