Выпустили 2 ракеты: в Иране показали новое видео с моментом удара по украинскому самолету

В сети появилось видео с моментом попадания иранской ракеты в украинский самолет Boeing 737 под Тегераном.
Ролик сняли с земли на внушительном расстоянии от места ЧП и опубликовали в одном из иранских аккаунтов в социальной сети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах отчетливо видно, как в воздух выпустили две ракеты. Одна описала полукруг и потухла за горизонтом. Вторая же попала в самолет, о чем свидетельствует огненная вспышка в небе.
В Иране показали момент удара по украинскому самолету
ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربینهای مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd— اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 14, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который оказался поврежденным.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании МАУ в Тегеране.
Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил – есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.
Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.
Кроме того, власти Ирана узнали, что украинский самолет МАУ над Тегераном сбили иранские ПВО за день до официального признания вины, 10 января.
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