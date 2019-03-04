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Ракетный скандал между США и Россией: Путин пошел на радикальный шаг

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Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора между РФ и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Пресс-служба Кремля сообщила, что документ подписан, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по Договору".

Кроме того, глава государства РФ поручил Министерству иностранных дел Российской Федерации направить государствам - участникам Договора уведомление о приостановлении его выполнения.

Ракетный скандал между США и Россией: Путин пошел на радикальный шаг

RT

Новость обновляется.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Приемчик ихтамнетов давно и надежно проверенный: нажухать противника, вытащив на финише из кустов такого же ёжика, какой был на старте и сбежал в кусты и, скорчив невинную рожу, сказать: "А я уже тут!"
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Medved George
Medved George
Конченные! Русские конченные твари!
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3
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
ЗалуПуТН решил с американцами потягаться, не понимает педофил, что свой пидарашенский пупок надорвёт! Гы-гы-гы!
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6
1
Попова Ольга
Попова Ольга
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, моська залаяла на слона . америкосы обхохотались когда ботоксный дед на каблюках на собрании всея параши заговорил что грохнет америку , но на второй день песков ползал и брехал что виноваты журналюгги , а дед памперсы менял ! убогие !
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4
0

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