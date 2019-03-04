Ракетный скандал между США и Россией: Путин пошел на радикальный шаг

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора между РФ и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Пресс-служба Кремля сообщила, что документ подписан, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по Договору".

Кроме того, глава государства РФ поручил Министерству иностранных дел Российской Федерации направить государствам - участникам Договора уведомление о приостановлении его выполнения.

RT

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Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Страны Альянса распространили заявление о невыполнении Россией ультиматума США. НАТО возложил на Москву всю ответственность за одностороннее решение Вашингтона.

В Государственной Думе РФ сообщили, что, в отличие от Соединенных Штатов, якобы придерживались всех пунктов договора, а также разразились громкой угрозой в адрес Европы.

Путин заявил, что Россия зеркально ответит на приостановку Вашингтоном участия в Договоре.

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