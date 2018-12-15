''Ракетный'' конфликт с США: Кремль попросил помощи у Китая

Российские власти в октябре предложили Китаю подключиться к диалогу о договоре по ракетам средней и малой дальности (РСМД).

Об этом сообщает агентство Nikkei со ссылкой на источники. По информации издания, президент РФ Владимир Путин мог обсуждать участие Китая в переговорах по этому вопросу с лидером США Дональдом Трампом, когда политики встретились на саммите G20 в Аргентине.

Ранее, 4 декабря в США заявили, что выйдут из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в очередной раз заявила, будто Россия не нарушает договор.

"Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно", — сказала она.

Такую же реакцию поддержал член международного комитета Совфеда РФ Олег Морозов, добавив при этом, что выполнить требование США Россия не может.

"Насчет ДРСМД — выглядит это заявление, по меньшей мере, странно. Так, будто нас в чём-то уличили, потребовали в этом признаться и исправиться, после чего откажутся нас наказывать. А мы его и не нарушали. Поэтому выполнить условия господина Помпео не можем по определению. Лукавство чистой воды", – сказал Морозов.

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