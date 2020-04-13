Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море: Россия в панике объявила слежку
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter 13 апреля выдвинулся из акватории Средиземного моря и вошел в Черное море.
Сообщение об этом появилось на официальной странице 6-го флота ВМС США в Twitter и сразу же вызвало панику в Российской Федерации.
"USS Porter (DDG 78) начал свой северный транзит в Черное море из Средиземного моря. Он будет работать со странами-партнерами по Черному морю для обеспечения безопасности в море", – отмечается в посте 6-го флота ВМС США.
Сразу же после этого, передает ТАСС, в Национальном центре управления обороной России заявили, что Черноморский флот страны-агрессора взял на сопровождение американский корабль.
"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в 18:30 13 апреля 2020 года в акваторию Черного моря эсминец УРО "Портер" ВМС США", – заявили в российском ведомстве, отметив, что силы и средства Черноморского флота будут следить за действиями американского военного судна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 февраля в Черное море вошел американский военный корабль УРО "Росс". Тогда силы и средства Черноморского флота РФ также приступили к слежке за действиями эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием.
В нелегитимной Госдуме России резко отреагировали на заход американского судна в Черное море и заявили о якобы "проявлении нездорового интереса Соединенных Штатов к границам России".