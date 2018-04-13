Ракетные угрозы Сирии: авиакомпании в спешке меняют маршруты

Авиакомпании избегают воздушного пространства Сирии, поскольку США и другие западные державы рассматривают возможность ракетного удара в ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе.

Свои маршруты изменили Air France, Lufthansa и easyJet. Авиакомпания Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут и избегает воздушного пространства вокруг Ливана, включая Сирию.

Ливанский перевозчик Middle East Airlines объявил, что пересмотрит часть своего графика к вечеру 13 апреля.

Как пишет The New York Times, Европейское агентство по безопасности полетов еще во вторник предупредило, чтобы авиакомпании избегали полетов в воздушном пространстве Сирии.

В предупреждении говорилось о возможном использовании воздушных и крылатых ракет и вероятном нарушении радионавигационного оборудования.

Пресс-секретарь агентства заявил, что оно не является обязательным.

"Сообщение было скорее советом для авиакомпаний, чем инструкциями", - сказал он.

В то же время, издание отмечает, что многие авиакомпании решили не рисковать.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были озвучены варианты американской операции в Сирии.